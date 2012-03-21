Компания «Тетра Пак», производящая упаковку для пищевых продуктов, запустила в Петербурге экологическую акцию «Пакеты, сдавайтесь!». До 25 марта мобильные пункты стоят у метро «Ломоносовская» и «Купчино», а на днях появятся еще возле 4 станций. В передвижных фургонах со вторника по воскресенье с 7:00 до 20:00 принимают упаковку от соков, молока, детского питания, консервов и других продуктов с маркировкой «Тетра Пак». Своей инициативой компания решила привлечь внимание горожан к возможностям переработки бытового мусора. Каждому, кто принесёт больше пяти упаковок, подарят ручку, сделанную из вторсырья.

Картонные упаковки можно переработать целиком и пустить в новый производственный цикл. Например, тонна сданных коробок поможет спасти 17 деревьев. В Петербурге у компании нет собственного перерабатывающего завода, поэтому весь собранный мусор будут переправлять на ресайклинг в Новгородскую область.