Компания «Тетра Пак», производящая упаковку для пищевых продуктов, запустила в Петербурге экологическую акцию «Пакеты, сдавайтесь!». До 25 марта мобильные пункты стоят у метро «Ломоносовская» и «Купчино», а на днях появятся еще возле 4 станций. В передвижных фургонах со вторника по воскресенье с 7:00 до 20:00 принимают упаковку от соков, молока, детского питания, консервов и других продуктов с маркировкой «Тетра Пак». Своей инициативой компания решила привлечь внимание горожан к возможностям переработки бытового мусора. Каждому, кто принесёт больше пяти упаковок, подарят ручку, сделанную из вторсырья.

Картонные упаковки можно переработать целиком и пустить в новый производственный цикл. Например, тонна сданных коробок поможет спасти 17 деревьев. В Петербурге у компании нет собственного перерабатывающего завода, поэтому весь собранный мусор будут переправлять на ресайклинг в Новгородскую область.  

 

Опасные отходы можно сдать в экомобили у станций метро
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1)


 


Михаил Виноградов, информационное сопровождение акции«В среднем приносят по 5–7 упаковок за раз, но были участники, которые приносили по 30–40 коробок. Программа вызывает положительные эмоции у людей, ручка из полиалюминия тоже оказалась удачным подарком: фидбэк позитивный. Самые активные участники — мужчины в возрасте 26–35 лет и женщины 19–25 лет».﻿
Справка: Сегодня жители России производят 27 миллионов тонн бытового мусора в год. До 80 % содержимого мусорного ведра можно перерабатывать, если отходы правильно рассортировать. Но пока повторно используется не более 15 %.

Фотография на обложке: www.tetrapak.com