Ситуация22 марта 2012
Русский музей войдет в проект Google Art Project Государственный Русский музей войдет в состав виртуальной галереи Google Art Project. Прогуляться по залам музея и посмотреть на картины в высоком разрешении можно будет уже в апреле.
Коллекция Русского музея частично появится в сервисе Google Art в апреле этого года, сообщают «РИА Новости». Русский станет вторым петербургским музеем, вошедшим в проект: год назад к нему присоединился Эрмитаж. Этой весной картины оцифруют также в Пушкинском музее в Москве.
В виртуальную галерею собираются включить знаковые для Русского музея произведения из главного корпуса, в том числе древнерусские иконы. Вся информация о них будет опубликована на английском языке. Google уже сделал панорамную съемку «Последнего дня Помпеи» Карла Брюллова и подготовил ролик о петербургском музее, который появится в сети в апреле. Всего сейчас оцифровали 50 экспонатов из коллекции. Летом начнется съемка музейных корпусов с улицы.
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Справка: Google Art Project — крупнейшая современная виртуальная галерея произведений искусства. Проект запустили 1 февраля 2011 года. Сегодня в нем участвуют 17 площадок, в том числе Музей современного искусства в Нью-Йорке, Эрмитаж, Национальная галерея Лондона и Третьяковская галерея. Программа позволяет свободно гулять по виртуальным залам и рассматривать любое произведение в мельчайших подробностях.
Фотография на обложке: www.s-pb.in
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