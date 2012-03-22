Коллекция Русского музея частично появится в сервисе Google Art в апреле этого года, сообщают «РИА Новости». Русский станет вторым петербургским музеем, вошедшим в проект: год назад к нему присоединился Эрмитаж. Этой весной картины оцифруют также в Пушкинском музее в Москве.

В виртуальную галерею собираются включить знаковые для Русского музея произведения из главного корпуса, в том числе древнерусские иконы. Вся информация о них будет опубликована на английском языке. Google уже сделал панорамную съемку «Последнего дня Помпеи» Карла Брюллова и подготовил ролик о петербургском музее, который появится в сети в апреле. Всего сейчас оцифровали 50 экспонатов из коллекции. Летом начнется съемка музейных корпусов с улицы.