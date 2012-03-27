В каждом спальном районе города появится свой театр Дмитрий Месхиев предлагает создать «театры шаговой доступности» в спальных районах Петербурга — скорее всего, в них будут прописывать коллективы, у которых нет собственной площадки.
Глава комитета по культуре Дмитрий Месхиев предложил создавать «театры шаговой доступности», которые будут расположены не в центре Петербурга, а на периферии. Появиться они должны в рамках концепции «Социализация культуры: повышение уровня доступности и востребованности культуры в Санкт-Петербурге».
Сейчас в комитете уже готовят обращение с просьбой найти помещения. Это могут быть старые ДК или просто неиспользуемые пространства, которые стоят на балансе города. Кому отдадут площадки, пока не известно, но, скорее всего, главными претендентами станут уже существующие труппы, у которых нет собственной площадки. А если в некоторых районах найти помещение не получится, для театральных коллективов составят программу выездных мероприятий.
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Сегодня в Петербурге есть несколько успешных театральных проектов, не имеющих собственных площадок. Среди них «Такой театр», созданный певицей Наташей Пивоваровой, «Инженерный театр AXE», выступавший в рамках Культурной Олимпиады в Ванкувере, и «Кукольный формат», работающий для взрослых и детей. Без своей сцены работают и недавно появившиеся театры: классический «Авторский театр», экспериментальный Lusores, работающий в жанрах перформанса и современного танца Morph, а также обладатель «Золотого софита» «Небольшой драматический театр».
Александр Лушин, генеральный директор и актер «Такого театра»: «За десять лет мы играли на очень многих площадках. В последние годы арендуем сцену в музее Достоевского, в Молодежном театре на Фонтанке, „Балтийском доме“, в „Особняке“. Конечно, с одной стороны, становиться театром спального района — это не предел наших мечтаний, а с другой, не до жиру, быть бы живу. Если это будет оборудованное здание, пригодное для творческой работы, а не просто бетонная коробка, куда нас запустят, то мы однозначно будем рады такому предложению со стороны правительства. В своё время существовал театр „Время“, в который приходилось ехать на автобусе от дальней станции метро, к какому-то зданию бывшего универсама, но люди приходили: там ставили хорошие вещи, например первый спектакль Спивака там прошёл».
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