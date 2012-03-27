Глава комитета по культуре Дмитрий Месхиев предложил создавать «театры шаговой доступности», которые будут расположены не в центре Петербурга, а на периферии. Появиться они должны в рамках концепции «Социализация культуры: повышение уровня доступности и востребованности культуры в Санкт-Петербурге».

Сейчас в комитете уже готовят обращение с просьбой найти помещения. Это могут быть старые ДК или просто неиспользуемые пространства, которые стоят на балансе города. Кому отдадут площадки, пока не известно, но, скорее всего, главными претендентами станут уже существующие труппы, у которых нет собственной площадки. А если в некоторых районах найти помещение не получится, для театральных коллективов составят программу выездных мероприятий.