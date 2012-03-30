Петербург примет участие в международном «Часе Земли 2012», когда люди во всем мире выключают свет, чтобы сохранить ресурсы планеты. Акция по защите окружающей среды состоится в субботу, 31 марта, с 20:30 до 21:30. В это время у многих городских достопримечательностей отключат подсветку, в том числе на Дворцовой площади, Стрелке Васильевского острова, Петропавловской крепости. Также без света останутся городская телебашня, Военно-морской музей, часть зданий на Университетской набережной и Невском проспекте и главные петербургские мосты — Дворцовый, Троицкий, Большеохтинский, Благовещенский, Литейный и мост Александра Невского.

Чтобы центр не погрузился во тьму, на Дворцовой зажгут 1 000 свечей. Организаторы этого события, активисты движения «Живой Петербург», призывают горожан присоединиться к акции в поддержку бережного отношения к природе.

Акцию поддержат и коммерческие компании. Например, свет выключат в сети «Две палочки». А всю субботу в кафе будут продавать «Минуты Земли» — каждый посетитель за 111 рублей сможет купить дополнительную минуту, которую прибавят к основному часу без света. Все средства, полученные от продажи минут, перечислят в поддержку проектов WWF в России. Одна минута работы при свечах 35 ресторанов «Две палочки» в Москве и Петербурге экономит электроэнергию, достаточную для того, чтобы испечь 396 батонов, соткать 45 метров ситца или вспахать 25 соток земли.﻿

 

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В «Икее» и «Меге» во время «Часа Земли» приглушат свет и погасят огни башни с логотипами торговых центров. К международной акции присоединятся и заводы пивоваренной компании «Балтика». Вечером 31 марта они отключат электричество на своих производственных площадках, за исключением самых необходимых мощностей.

Справка: «Час Земли» — это ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). В последнюю субботу марта люди, компании и государственные учреждения отключают свет на один час в поддержку борьбы с изменением климата. Акция призывает задуматься об экологических изменениях и необходимости экономии электроэнергии. Впервые «Час Земли» провели в 2007 году в Австралии, в нём приняли участие 2,2 млн человек. В 2011 году акцию поддержали 1,8 млрд людей из 135 стран мира. «Час Земли 2012» пройдёт 31 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени в более чем ста странах, в том числе в России.

Текст: Елена Никуличева
Фотография на обложке: www.citypicture.ru