Петербург примет участие в международном «Часе Земли 2012», когда люди во всем мире выключают свет, чтобы сохранить ресурсы планеты. Акция по защите окружающей среды состоится в субботу, 31 марта, с 20:30 до 21:30. В это время у многих городских достопримечательностей отключат подсветку, в том числе на Дворцовой площади, Стрелке Васильевского острова, Петропавловской крепости. Также без света останутся городская телебашня, Военно-морской музей, часть зданий на Университетской набережной и Невском проспекте и главные петербургские мосты — Дворцовый, Троицкий, Большеохтинский, Благовещенский, Литейный и мост Александра Невского.

Чтобы центр не погрузился во тьму, на Дворцовой зажгут 1 000 свечей. Организаторы этого события, активисты движения «Живой Петербург», призывают горожан присоединиться к акции в поддержку бережного отношения к природе.

Акцию поддержат и коммерческие компании. Например, свет выключат в сети «Две палочки». А всю субботу в кафе будут продавать «Минуты Земли» — каждый посетитель за 111 рублей сможет купить дополнительную минуту, которую прибавят к основному часу без света. Все средства, полученные от продажи минут, перечислят в поддержку проектов WWF в России. Одна минута работы при свечах 35 ресторанов «Две палочки» в Москве и Петербурге экономит электроэнергию, достаточную для того, чтобы испечь 396 батонов, соткать 45 метров ситца или вспахать 25 соток земли.﻿