К туристическому сезону в Петербурге появятся новые указатели, автопарковки и аудиогиды К летнему сезону в Петербурге оборудуют новые парковки для туристических автобусов, выпустят аудиогиды с прогулками по городу и установят указатели к основным достопримечательностям, музеям и кафе.
В Петербурге начали подготовку к туристическому сезону: в конце весны в городе появятся бесплатные парковки для экскурсионных автобусов рядом с музеями, новые аудиогиды для прогулок и 400 указателей к основным достопримечательностям и кафе.
ПАРКОВКИ ДЛЯ АВТОБУСОВ
Парковки для автобусов оборудуют у Русского музея, Московского вокзала, на Миллионной улице, Конюшенной площади, набережной Мойки и в Пушкине. Там перевозчики смогут ожидать своих пассажиров на протяжении всей экскурсии. У стоянок повесят знаки, запрещающие парковаться остальным видам транспорта, а штраф за нарушение увеличат до трёх тысяч рублей.
УКАЗАТЕЛИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
Около 400 указателей на русском и английском языке развесят в городе к началу сезона. Они помогут туристам ориентироваться в центре города среди достопримечательностей, музеев, кафе, ресторанов и остановок общественного транспорта. Всего в ближайшие годы планируют установить 1 650 таких знаков.
АУДИОГИДЫ ДЛЯ ПРОГУЛОК
Также в Петербурге появятся аудиогиды с экскурсиями по нескольким маршрутам. Их будут давать напрокат в аэропортах, гостиницах и на вокзалах. С помощью аудиоэкскурсий на разных языках туристы смогут самостоятельно гулять по Петербургу и слушать информацию только о тех местах, которые их интересуют.
ВХОД В МУЗЕИ
В городе продолжают снижать цены на билеты в музеи для иностранных граждан. Сейчас вход для туристов из-за рубежа в большинство культурных учреждений стоит значительно дороже, чем для жителей России. Снизить цены пока согласились только в Исаакиевском соборе и Петропавловской крепости. Наотрез отказываются работать по новой схеме Петергоф и Эрмитаж.
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