В Петербурге начали подготовку к туристическому сезону: в конце весны в городе появятся бесплатные парковки для экскурсионных автобусов рядом с музеями, новые аудиогиды для прогулок и 400 указателей к основным достопримечательностям и кафе.

ПАРКОВКИ ДЛЯ АВТОБУСОВ

Парковки для автобусов оборудуют у Русского музея, Московского вокзала, на Миллионной улице, Конюшенной площади, набережной Мойки и в Пушкине. Там перевозчики смогут ожидать своих пассажиров на протяжении всей экскурсии. У стоянок повесят знаки, запрещающие парковаться остальным видам транспорта, а штраф за нарушение увеличат до трёх тысяч рублей.

УКАЗАТЕЛИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Около 400 указателей на русском и английском языке развесят в городе к началу сезона. Они помогут туристам ориентироваться в центре города среди достопримечательностей, музеев, кафе, ресторанов и остановок общественного транспорта. Всего в ближайшие годы планируют установить 1 650 таких знаков.







АУДИОГИДЫ ДЛЯ ПРОГУЛОК

Также в Петербурге появятся аудиогиды с экскурсиями по нескольким маршрутам. Их будут давать напрокат в аэропортах, гостиницах и на вокзалах. С помощью аудиоэкскурсий на разных языках туристы смогут самостоятельно гулять по Петербургу и слушать информацию только о тех местах, которые их интересуют.





ВХОД В МУЗЕИ

В городе продолжают снижать цены на билеты в музеи для иностранных граждан. Сейчас вход для туристов из-за рубежа в большинство культурных учреждений стоит значительно дороже, чем для жителей России. Снизить цены пока согласились только в Исаакиевском соборе и Петропавловской крепости. Наотрез отказываются работать по новой схеме Петергоф и Эрмитаж.





Сергей Давлетшин, генеральный директор компании «Радиогид», занимающейся разработкой новых аудиогидов: «Мы работаем со многими музеями города, устанавливаем экскурсионное оборудование в автобусах и на пароходах, предлагаем систему синхронного перевода. Пробная партия аудиогидов с экскурсиями по городу показала, что это интересно и востребовано нашими гостями. Поэтому теперь мы займёмся этим более серьёзно и будем расширять географию пунктов, где аудиогиды можно взять напрокат, включая все железнодорожные вокзалы города».



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