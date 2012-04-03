В субботу в «Родине» покажут авторское кино из Северных стран: датские, шведские и норвежские ленты про семейные драмы, человеческие комплексы и двойную жизнь. Главным фильмом программы станет первая экранизация книги шведского писателя Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». Датский режиссер Нильс Оплев снял фильм за два года до голливудской премьеры. В продолжение ночи зрители увидят норвежский триллер «Охотник за головами», а под утро — датско-шведскую картину «Месть», получившую в 2011 году «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Все ленты демонстрируют с русским переводом без субтитров. Планы на весну: Выставки, балет, опера





«ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»﻿

Режиссер: Нильс Оплев

2009 год

В 2009 году роман Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» экранизировал датский режиссёр Нильс Оплев. Долго фильм был одним из бестселлеров скандинавского кинематографа. Сюжет картины разворачивается вокруг журналиста Микаэля Блумквиста и гениальной, но замкнутой девушки Лисбет Саландер, которые во время расследования дела о пропаже племянницы влиятельного человека обнаруживают весьма запутанную историю, связанную с этим семейством. Разрекламированный ремейк «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера появился двумя годами позже датского оригинала.

«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»﻿

Режиссер: Мортен Тильдум

2011 год

Динамичный триллер с элементами детектива снят по мотивам одноименной книги норвежского писателя Ю Несбё. В центре картины — человек, ведущий двойную жизнь, Роджер Браун. С одной стороны, он успешный специалист по подбору персонала для крупных организаций, с другой — крайне закомплексованный человек, увязший в долгах. Он отчаянно любит свою жену Лунд и, пользуясь служебным положением, ворует дорогие картины ради семейного благополучия. Планируя украсть картину Рубенса, Роджер внезапно сам становится объектом охоты.

«МЕСТЬ»﻿

Режиссер: Сюзанна Бир

2010 год

Сюзанна Бир беспощадно и прямо рассуждает о гранях человечности и оправданности мести. Драма рассказывает о датчанине Антоне, который возвращается на родину после долгой работы врачом в африканском лагере. За годы, проведенные вдали от больших городов, он понял, что нельзя отвечать насилием на насилие, и пытается научить своего сына Элиаса тому же. Но в представлении мальчика обидчик всегда должен быть наказан. Сын решает отомстить за обиды отца, что приводит к трагической развязке. В 2011 году фильм получил «Оскар» и «Золотой глобус» и окупился в датском прокате за неделю после выхода.

Алексей Бажин, PR-директор компании « ИноеКино»: « Год назад мы уже проводили „Ночь скандинавского кино“. Тогда оно было более артхаусным. Сейчас мы хотели показать не столько скандинавское авторское кино, сколько качественные фильмы на грани с авторским, которые снимают в Дании, Швеции, Норвегии, например динамичные триллеры. Основой программы стала картина „Девушка с татуировкой дракона“. Не так давно была большая рекламная кампания одноимённого фильма Дэвида Финчера, и мы решили показать именно оригинал, который не шёл в широком прокате » .

Киноцентр «Родина»

Караванная ул., 12

7 апреля с 23:30

Вход: 500 рублей на всю ночь

Тел.: 314-28-27

Фотография на обложке: www.intereconomia.com