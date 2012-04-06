В Петербурге наряду с ежегодной «Ночью музеев» теперь будет проходить ночь библиотек.﻿ 20 апреля город примет участие в общероссийской акции, приуроченной к Международному дню книги. В этот день в библиотеки смогут попасть те, кто раньше не успевал это сделать. Площадками «Библионочи» станут 29 читальных залов в центре и спальных районах. Они продлят время работы до 23:00﻿ и подготовят открытую программу: встречи с деятелями культуры, лекции, интеллектуальные ﻿игры, бардовские песни и даже танцы. ﻿

«Библионочь» — социально-культурная акция в поддержку чтения. Ее придумали пользователи Facebook, которые после успешного участия в московской «Ночи музеев» Библиотеки-читальни им. Тургенева решили организовать собственное массовое событие. В этом году «Библиночь» пройдёт в Москве, Петербурге, Твери, Барнауле, Вологде и других городах России.﻿

 

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ПРОГРАММА

В Библиотеке им. Маяковского весь день будут собирать книги для детских домов, а с 19:00 проведут поэтические чтения, литературные квесты и мастер-класс по изготовлению закладок. ﻿На один вечер здесь откроется выставка «Вечные тренажёры для ума», посвященная истории головоломок и их создателям. В Библиотеке им. В. И. Ленина будут шуметь, танцевать, петь бардовские песни и рассказывать анекдоты про Брежнева.﻿ В Центре семейного досуга﻿ Московского района расскажут о том, что происходит у них после закрытия. 

Ночью можно будет сходить только в три читальных зала: до часу будет работать «Охтинская», а до шести утра останутся открытыми Центральные библиотеки Выборгского и Фрунзенского района. Российская национальная библиотека в этом году к проекту не присоединится.

Расписание «Библионочи» появится на официальном сайте события в ближайшую неделю.


 


Елена Левина, главный библиотекарь Центра методической работы им. Маяковского: «Для нас это не первый подобный опыт. В прошлом году мы проводили „Ночную эстафету“, в которой приняли участие 32 городские библиотеки. Петербуржцы писали нам о том, что были удивлены, поражены, обрадованы, — не ожидали, что библиотеки могут предлагать что-то современное и актуальное. В этом году мы также хотим показать, что библиотеки — это не консервативные и устаревшие формообразования. Мы готовы к новым формам работы и поддерживаем такие акции, как „Библионочь“». 

Фотография на обложке: www.vkursegorod.ru