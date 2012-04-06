В Петербурге наряду с ежегодной «Ночью музеев» теперь будет проходить ночь библиотек.﻿ 20 апреля город примет участие в общероссийской акции, приуроченной к Международному дню книги. В этот день в библиотеки смогут попасть те, кто раньше не успевал это сделать. Площадками «Библионочи» станут 29 читальных залов в центре и спальных районах. Они продлят время работы до 23:00﻿ и подготовят открытую программу: встречи с деятелями культуры, лекции, интеллектуальные ﻿игры, бардовские песни и даже танцы. ﻿

«Библионочь» — социально-культурная акция в поддержку чтения. Ее придумали пользователи Facebook, которые после успешного участия в московской «Ночи музеев» Библиотеки-читальни им. Тургенева решили организовать собственное массовое событие. В этом году «Библиночь» пройдёт в Москве, Петербурге, Твери, Барнауле, Вологде и других городах России.﻿