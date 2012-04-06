«Метрострой» озвучил планы по открытию новых станций Фрунзенско-Приморской линии: «Бухарестская» и «Международная» должны заработать уже в августе. Обе станции находятся во Фрунзенском районе.

На «Бухарестской» уже готов фундамент под эскалаторы и начался их монтаж. Наполовину закончили декоративные работы. Станцию стилизуют под улицы Бухареста: пилоны облицуют белым мрамором, на пол уложат полированный гранит, в вестибюле установят панно с изображением румынской усадьбы. По предложению Валентины Матвиенко, станцию хотели переименовать в «Метростроевскую», к 70-летнему юбилею организации. Но документы так и не подписали, поэтому станцию назовут в честь одноименной улицы, на которую она будет выходить. Как и в случае с «Обводным каналом», «Адмиралтейской» и «Международной», наземный вестибюль будет расположен на первом этаже торгово-развлекательного комплекса.

 

Фоторепортаж: Станция метро «Адмиралтейская» изнутри
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Почти закончились отделочные работы и на «Международной»: стены облицевали белыми мраморными плитами, а полы выложили гранитом. Оформление станции посвятят русскому авангарду. Улицы в этом районе названы в честь городов и общественных деятелей стран Восточной Европы, с которыми СССР активно поддерживал международные отношения, — отсюда и название станции. Первоначально «Международная» должна была быть «Улицей Белы Куна».


Справка: Фрунзенско-Приморская ветка строится давно. Первую станцию, «Садовую», открыли в 1991 году, но тогда она относилась к Правобережной линии. В декабре 2010-го открылась станция «Обводный канал», а через год — «Адмиралтейская». В перспективах — строительство еще трех станций фиолетовой линии: «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» («Южная»).

Фотография на обложке: www.metro.spb.ru