Станции метро «Бухарестская» и «Международная» должны открыть в августе Фиолетовая ветка петербургского метро в августе станет длиннее. «Метрострой» запланировал открытие станций «Бухарестская» и «Международная» на конец лета.
«Метрострой» озвучил планы по открытию новых станций Фрунзенско-Приморской линии: «Бухарестская» и «Международная» должны заработать уже в августе. Обе станции находятся во Фрунзенском районе.
На «Бухарестской» уже готов фундамент под эскалаторы и начался их монтаж. Наполовину закончили декоративные работы. Станцию стилизуют под улицы Бухареста: пилоны облицуют белым мрамором, на пол уложат полированный гранит, в вестибюле установят панно с изображением румынской усадьбы. По предложению Валентины Матвиенко, станцию хотели переименовать в «Метростроевскую», к 70-летнему юбилею организации. Но документы так и не подписали, поэтому станцию назовут в честь одноименной улицы, на которую она будет выходить. Как и в случае с «Обводным каналом», «Адмиралтейской» и «Международной», наземный вестибюль будет расположен на первом этаже торгово-развлекательного комплекса.
Фоторепортаж: Станция метро «Адмиралтейская» изнутри
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Почти закончились отделочные работы и на «Международной»: стены облицевали белыми мраморными плитами, а полы выложили гранитом. Оформление станции посвятят русскому авангарду. Улицы в этом районе названы в честь городов и общественных деятелей стран Восточной Европы, с которыми СССР активно поддерживал международные отношения, — отсюда и название станции. Первоначально «Международная» должна была быть «Улицей Белы Куна».
Комментарии
Ура! Сеть станций растёт. Вот ещё бы вагоны для велосипедистов сделали...
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