«Метрострой» озвучил планы по открытию новых станций Фрунзенско-Приморской линии: «Бухарестская» и «Международная» должны заработать уже в августе. Обе станции находятся во Фрунзенском районе. На «Бухарестской» уже готов фундамент под эскалаторы и начался их монтаж. Наполовину закончили декоративные работы. Станцию стилизуют под улицы Бухареста: пилоны облицуют белым мрамором, на пол уложат полированный гранит, в вестибюле установят панно с изображением румынской усадьбы. По предложению Валентины Матвиенко, станцию хотели переименовать в «Метростроевскую», к 70-летнему юбилею организации. Но документы так и не подписали, поэтому станцию назовут в честь одноименной улицы, на которую она будет выходить. Как и в случае с «Обводным каналом», «Адмиралтейской» и «Международной», наземный вестибюль будет расположен на первом этаже торгово-развлекательного комплекса.