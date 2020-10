В эту субботу в Москве стартует масштабный марафон городских действий «Делай сам», который проходит два раза в год, весной и осенью. Целую неделю на различных площадках будут проходить экологические и культурные мероприятия, призванные показать москвичам, что жизнь города зависит от них самих. Эксперты и экоактивисты расскажут, как сделать город комфортным и экологичным. В программе — выставки, мастер-классы, кинопоказы, арт-инсталляции, субботники и просто вечеринки.

«ДЕЛАЙСАММИТ»

Фестиваль стартует 14 апреля с двухдневной неформальной конференции «Делайсаммит», где выступят активисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Коломны, Хельсинки. Выступления будут посвящены визуальному облику городов, развитию инфраструктуры, общественным пространствам и городским инициативам. Пространство Flacon Loft поделят на три зала, в которых с 11:00 до 20:00 будут выступать спикеры. Всего за два дня пройдет более тридцати лекций и мастер-классов. Среди выступающих — куратор проекта Let's Bike It! Владимир Кумов, лидеры городского партизанинга Make и Игорь П., уличный художник Т-Рядя, координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер. Гости конференции смогут перекусить вегетарианской едой и напитками за свободные пожертвования. В 20:00 в субботу в уличном кинотеатре, собранном из деревянным поддонов, пройдет показ фильма о движении городских сообществ Translation 1.0. Также 14 апреля на улице развернется выставка самодельных велосипедов клуба «Р.А.С.Т.А. Байк», «Флакон» украсят работами арт-проекта «Картония», а в пространстве Flacon Loft пройдет акция «Москва в лицах»: всех желающих снимут на видео и распечатают их портреты на листах с QR-кодами — ссылка будет вести на видеозапись в интернете. Организаторы полагают, что участники смогут развешивать портреты с кодами в городе и делать таким образом Москву человечнее. Также на «Флаконе» можно будет приобрести экоблокноты из обрезков тиражей типографии Greenprinter. В Москве построят кинотеатр из старых деревянных поддонов Парк «Музеон» ждет глобальная реконструкция Эко Москвы: Участники акции «Зелёный weekend» о сборе вторсырья «Зелёные» адреса Москвы теперь можно найти в приложении для iPhone

Второй день «Делайсаммита» посвящен мастер-классам, которые начнутся в 12:00 на нескольких площадках: на «Флаконе», в галерее MOD Design и в типографии IdeaPrint на «Арме». В 16:00 в культурном центре «ЗИЛ» начнется мастер-класс эколога Надежды Паксеевой по городскому озеленению, в 20:00 в летнем кинотеатре на «Флаконе» покажут вторую часть фильма о городских сообществах — Translation 2.0. Полное расписание конференции «Делайсаммит» можно посмотреть здесь.

Другие события в рамках марафона

Вечеринки во дворах и садах

С 16 по 20 апреля одной из площадок проведения кинопоказов, лекций и мастер-классов станет двор около станции метро «Сокол» по адресу улица Алабяна, 1. Здесь можно будет сдать макулатуру, а вечером послушать уличных музыкантов или посмотреть фильм в летнем кинотеатре. Похожие мероприятия пройдут 14 и 21 апреля в саду им. Травникова, во дворе дома № 4 по Фрунзенской набережной: здесь можно поучаствовать в уборке сада, установке кормушек для птиц, мини-пикнике и фри-маркете, а также послушать лекции. Вечером 21 и 22 апреля в парке «Сокольники» состоятся «соседские вечеринки» с открытой кухней, уличными музыкантами и кинопоказами. Проект устраивает инициативная группа On The Way.

Выставка «Активизм в действии»

С 13 по 20 апреля в «Восточной галерее» по адресу Пушкарев переулок, 10 пройдет фотовыставка «Активизм в действии». На выставке можно посмотреть фотографии с городских событий, организованных в Москве в последнее время. Каждый вечер здесь будут читать лекции о развитии велосипедного движения, о создании фри-маркета и партизанинга. Полное расписание лекций здесь.

Сбор макулатуры в «Зеленую пятницу»

День 20 апреля марафон объявляет «Зеленой пятницей»: активисты будут собирать макулатуру в офисах и бизнес-центрах Москвы. Цель акции — собрать как можно больше ненужной бумаги и отправить ее на переработку, ведь сто килограммов макулатуры помогут спасти одно дерево. Чтобы «Зеленая пятница» приехала к вам офис, нужно оставить заявку.

«День действий»

21 апреля запланирован «День действий». На «Флаконе», в Artplay и в Битцевском парке откроются пункты сбора вторсырья, где посетителям расскажут о том, как в обычной жизни сортировать мусор. Также здесь пройдет фри-маркет, на котором можно будет обменяться ненужными вещами. В рамках фестиваля Lifestyle в парке искусств «Музеон», на площадке «Разделяй и Здравствуй!», художник Павел Грозин создаст масштабную инсталляцию из пластиковых бутылок «Пластиковый мир». После выставки бутылки сдадут на переработку. В это же время в Битцевском парке пройдет субботник, где также можно сдать вторсырье. Наконец в течение всей недели движение «Партизанинг» собирается устанавливать арт-лавки в парках, создавать пешеходные переходы там, где они нужны, вешать ящики для пожеланий горожан и организовывать небольшие спортивные площадки во дворах. Хроника событий: «День без автомобиля» Гринпис составил карту Москвы с пунктами приема вторсырья

День Земли

22 апреля в международный День Земли почти по всему миру одновременно покажут фильм «Один день на Земле». В Москве документальную ленту можно посмотреть в парке «Сокольники» в 20:00, на площадке активистов On The Way.

Полное расписание мероприятий марафона ищите на сайте «Эко-Вики».