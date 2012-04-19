Учредитель клубов «А2» и «Космонавт» Наталья Леушина в сентябре запускает новую концертную площадку на 3–5 тысяч зрителей. Проект откроют на территории бывшего завода «Полиграфмаш» на проспекте Медиков, дом 3 и назовут в честь закрытого клуба на Разъезжей — «А2». Концертная часть проекта будет состоять из двух площадок: «Арена» для крупных исполнителей и «Фабрика» для молодых независимых музыкантов. 

В месяц планируется 12–18 выступлений. Артистов будут приглашать и лично, и с помощью промоутерских компаний города, с которыми раньше сотрудничала владелица площадки. Исполнителей обещают самых разных: от группы «Мумий Тролль» до Леди Гаги. В новом пространстве собираются проводить не только концерты, но и вечеринки, кинопоказы, выставки, спектакли, конгрессы.

Дизайном помещений занимается Дмитрий Давыдов, создатель интерьера клуба «Эфир». В промышленных помещениях  проведут масштабную реконструкцию, но сохранят многие заводские детали со столетней историей. 

 

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Наталья Леушина, учредитель клубов «А2» и «Космонавт»: «„Космонавт“ просто перестал вмещать всех желающих посетить наши концерты, поэтому решили запустить более крупный проект с такой же музыкальной политикой. А в „Космонавте“, похоже, будет выступать Вера Брежнева. Клуб теперь частично принадлежит компании NCA и ещё одному владельцу, которого не хотелось бы называть. Свои концерты в новом „А2“ мы будем делать 1–2 раза в месяц, остальные 10–15 будем организовывать совместно с промоутерскими компаниями Петербурга и Москвы — c „Мельницей“, „Светлой музыкой“ и другими. Собираемся организовать выступления и популярных исполнителей, и неизвестных независимых групп».

Фотография на обложке: Кирсанова Ольга, www.pa-pro.ru