Учредитель клубов «А2» и «Космонавт» Наталья Леушина в сентябре запускает новую концертную площадку на 3–5 тысяч зрителей. Проект откроют на территории бывшего завода «Полиграфмаш» на проспекте Медиков, дом 3 и назовут в честь закрытого клуба на Разъезжей — «А2». Концертная часть проекта будет состоять из двух площадок: «Арена» для крупных исполнителей и «Фабрика» для молодых независимых музыкантов.

В месяц планируется 12–18 выступлений. Артистов будут приглашать и лично, и с помощью промоутерских компаний города, с которыми раньше сотрудничала владелица площадки. Исполнителей обещают самых разных: от группы «Мумий Тролль» до Леди Гаги. В новом пространстве собираются проводить не только концерты, но и вечеринки, кинопоказы, выставки, спектакли, конгрессы.

Дизайном помещений занимается Дмитрий Давыдов, создатель интерьера клуба «Эфир». В промышленных помещениях проведут масштабную реконструкцию, но сохранят многие заводские детали со столетней историей.