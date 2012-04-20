«ГлавClub» запускает летний проект на Южной дороге, 15. Площадка вместимостью 2 500 человек откроется 7 июня и проработает до 16 сентября. Шатер на Крестовском станет альтернативой основному концертному залу, который скоро закроют на реконструкцию. Сюда перенесут все мероприятия, которые собирались устраивать в клубе на Кременчугской. Летом на новой площадке побывают Korn, Dropkick Murphys, Ministry, Noize MC и другие. По звуковому и световому оборудованию сцену сделают идентичной основной.

Живые концерты организаторы дополнят ночными мероприятиями и вечеринками. В числе первых приглашенных электронных исполнителей — Unkle Sounds и Amon Tobin. Помимо танцевального партера, здесь будут балкон и несколько баров. Площадка будет работать и днём: вероятно, здесь откроют временный ресторан совместно с соседним заведением «Карл и Фридрих».