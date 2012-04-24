Молодым архитекторам предложили разработать модель развития исторического квартала в центре города. Для конкурса «Новый взгляд» они должны сделать собственный проект реновации территории напротив Витебского вокзала. Помимо рядовой жилой застройки, здесь есть несколько памятников архитектуры, в том числе Военно-медицинский музей и Казачьи бани, представляющие историческую ценность.

Пока точно не известно, будут ли в реальности перестраивать микрорайон, омываемый Фонтанкой, бывшим Введенским каналом и ограниченный Загородным проспектом, Большим и Малым Казачьими переулками. Но «Гильдия управляющих и девелоперов» надеется с помощью конкурса создать базу молодых и талантливых архитекторов со свежими идеями по изменению городской среды.

Тем временем в Смольном запустили реальную программу реновации исторического центра и скоро объявят конкурсы проектов для развития территорий. Пока речь идёт о двух самых важных, по мнению администрации, кварталах: между Марсовым полем и Конюшенной площадью и вокруг «Новой Голландии» до второй сцены Мариинского театра.

 

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Рафаэль Даянов, член Союза реставраторов Санкт-Петербурга: «Большинство зданий, располагающихся по границе квартала, являются частью зоны охраняемой исторической застройки. Задача конкурсантов — постараться использовать исторический потенциал, найти новые доминанты и решения».


 


Сергей Игонин, вице-президент Гильдии управляющих и девелоперов: «Конкурс представит вполне осязаемые идеи, которые со временем могли бы воплотиться в реальные образы обновлённого исторического центра. Именно участники конкурса завтра будут работать в архитектурных бюро и студиях и уже в реальной жизни, а не на бумаге, неизбежно будут влиять на преобразование городских территорий».
Фотография на обложке: www.photosight.ru