Молодым архитекторам предложили разработать модель развития исторического квартала в центре города. Для конкурса «Новый взгляд» они должны сделать собственный проект реновации территории напротив Витебского вокзала. Помимо рядовой жилой застройки, здесь есть несколько памятников архитектуры, в том числе Военно-медицинский музей и Казачьи бани, представляющие историческую ценность.

Пока точно не известно, будут ли в реальности перестраивать микрорайон, омываемый Фонтанкой, бывшим Введенским каналом и ограниченный Загородным проспектом, Большим и Малым Казачьими переулками. Но «Гильдия управляющих и девелоперов» надеется с помощью конкурса создать базу молодых и талантливых архитекторов со свежими идеями по изменению городской среды.

Тем временем в Смольном запустили реальную программу реновации исторического центра и скоро объявят конкурсы проектов для развития территорий. Пока речь идёт о двух самых важных, по мнению администрации, кварталах: между Марсовым полем и Конюшенной площадью и вокруг «Новой Голландии» до второй сцены Мариинского театра.