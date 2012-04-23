Павел Дуров опубликовал на своей странице «ВКонтакте» 10 нововведений, которые помогут сделать Петербург городом, комфортным для жизни и путешествий. Среди предложений: пешеходный исторический центр, безвизовый въезд для иностранцев, полное обновление городской полиции, тоннель под Невой и другие инновации. Дуров считает, что его простое пособие поможет чиновникам понять, как сделать город лучше. На публикацию уже отреагировал губернатор Георгий Полтавченко. В своём твитере он написал:

«Не только видел )) Многое из того, что здесь предлагается, заложено нами в Концепцию развития СПб до 2020...)»

Пока по количеству набранных лайков среди пользователей сети лидирует предложение о запрете курения и распития алкогольных напитков в общественных местах. К слову, в Петербурге это уже сейчас является административным нарушением со штрафом от 100 до 700 рублей.