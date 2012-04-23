Павел Дуров опубликовал на своей странице «ВКонтакте» 10 нововведений, которые помогут сделать Петербург городом, комфортным для жизни и путешествий. Среди предложений: пешеходный исторический центр, безвизовый въезд для иностранцев, полное обновление городской полиции, тоннель под Невой и другие инновации. Дуров считает, что его простое пособие поможет чиновникам понять, как сделать город лучше. На публикацию уже отреагировал губернатор Георгий Полтавченко. В своём твитере он написал: 


«Не только видел )) Многое из того, что здесь предлагается, заложено нами в Концепцию развития СПб до 2020...)»


Пока по количеству набранных лайков среди пользователей сети лидирует предложение о запрете курения и распития алкогольных напитков в общественных местах. К слову, в Петербурге это уже сейчас является административным нарушением со штрафом от 100 до 700 рублей.

 

Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1)
Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников


Второе место заняла идея обновления городской полиции. Стражи порядка должны хорошо владеть английским языком, обладать атлетическим телосложением и не иметь вредных привычек. Третий по популярности пункт — современные остановки с интерактивными картами и табло, указатели на русском и английском и умные светофоры. Активную поддержку получило предложение построить тоннель под Невой. Он не только поможет добраться ночью из одной части города в другую в период навигации, но и уменьшит количество пробок днём.


 


Павел Дуров, создатель социальной сети «ВКонтакте»: «Попытка рядового городского жителя систематизировать очевидные повседневные проблемы и предложить решения, зарекомендовавшие себя на Западе. Пользователи голосуют за решение наиболее актуальных проблем с помощью счётчиков „Мне нравится“. При желании администрация города может учитывать эти цифры и выстраивать приоритеты в планировании городских изменений. Однако для меня это скорее сублимация постоянного стремления к оптимизации».

Справка: «ВКонтакте» — крупнейшая социальная сеть рунета, созданная в 2006 году. Она задумывалась как платформа для общения студентов и выпускников российских вузов. Название «ВКонтакте» родилось из джингла радиостанции «Эхо Москвы»: «В полном контакте с информацией». Сейчас на сайте зарегистрированы более 120 миллионов пользователей, каждый день ресурс посещают более 36 миллионов людей. «ВКонтакте» является вторым по популярности сайтом в Белоруссии, третьим — на Украине и 60-м — в мире. В 2012 году сайт окончательно переехал на домен vk.com.﻿

Фотография на обложке: www.vk.com