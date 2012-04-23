Павел Дуров предложил 10 способов сделать Петербург лучше Создатель социальной сети «ВКонтакте» поделился своими мыслями о том, что стоит изменить в городе, чтобы он стал удобнее для жителей и привлекательнее для туристов.
Павел Дуров опубликовал на своей странице «ВКонтакте» 10 нововведений, которые помогут сделать Петербург городом, комфортным для жизни и путешествий. Среди предложений: пешеходный исторический центр, безвизовый въезд для иностранцев, полное обновление городской полиции, тоннель под Невой и другие инновации. Дуров считает, что его простое пособие поможет чиновникам понять, как сделать город лучше. На публикацию уже отреагировал губернатор Георгий Полтавченко. В своём твитере он написал:
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1)
Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников
Второе место заняла идея обновления городской полиции. Стражи порядка должны хорошо владеть английским языком, обладать атлетическим телосложением и не иметь вредных привычек. Третий по популярности пункт — современные остановки с интерактивными картами и табло, указатели на русском и английском и умные светофоры. Активную поддержку получило предложение построить тоннель под Невой. Он не только поможет добраться ночью из одной части города в другую в период навигации, но и уменьшит количество пробок днём.
Комментарии
Новая тема фейс-контроль в полицейские. Может быть Павел в своем розовом мире не представляет чем на самом деле они занимаются там важны другие качества и атлетическое телосложение не всегда показатель физ подготовки. Специально для Паши можно поставить пару стероидных стриптизёров вформе полицейских перед его офисом , чтоб он любовался , но идея бред как и все остальные - ПЯТЬ БАЛЛОВ!
Слишком много он начал на себя брать плагиатчик всея Руси , - звучит красиво, но все таки: победителей не судят, сеть он создал, она крупнейшая и все в ней есть, так или под другими именами. Успех приходит к тому кто верит и каждый день работает над собой, над проектом, над жизнью.
Есть некий "розовый" идиотизм, безусловно, но думаю, парень рвется в губернаторы. Это долгоиграющая стратегия.
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