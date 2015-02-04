Часть портала государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга снова — как и в день записи в школы 1 февраля — недоступна.

Пользователь может зайти на титульную страницу портала, однако, кликнув на ссылку «Посмотреть статус заявки» (в левом углу сайта), видит информацию о том, что запрашиваемая страница не доступна. Возможно, это связано с тем, что родители будущих первоклассников начали массово заходить на портал, чтобы узнать об итогах зачисления.

Накануне глава Комитета по информатизации и связи Иван Громов заявил, что причиной сбоя в работе портала госуслуг в воскресенье, 1 февраля, могли стать действия родителей, которые с помощью специальных программ пытались оказаться первыми в очереди на запись в школы.

UPD В 13:30 в разделе портала «Посмотреть статус заявки» появилось следующее объявление: «Уважаемые посетители! На Портале электронных услуг Санкт-Петербурга проводятся технические работы. В настоящее время подача заявлений в электронном виде недоступна. Приносим извинения за доставленные неудобства».