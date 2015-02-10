Полиция проверяет помещения магазинов торговой сети «Магнит» на наличие взрывоопасных устройств. Сообщение о заминировании одного из магазинов сети поступило в полицию накануне вечером, при этом конкретный супермаркет аноним не назвал, сообщает «БалтИнфо».

При этом в службе безопасности магазина «Магнит» изданию заявили, что впервые слышат про сообщение о заминировании.

По данным «Фонтанки», неизвестные воспользовались скандальным досмотром блокадницы в магазине «Магнит» в Кронштадте, случившимся 3 февраля, после которого пенсионерка умерла. Источник издания в столичном МВД России не исключил, что к дестабилизации работы компании могут иметь отношение конкуренты.

Всего в Петербурге 120 магазинов сети «Магнит». Наряды полиции выслали к каждому из них.