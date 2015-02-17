Начальник Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Сергей Бугров в феврале этого года разослал по всем строевым подразделениям своей службы требование, касающееся посещения православной выставки, которая проходила до 15 февраля в «Ленэкспо». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на «телеграмму № 24», которая оказалась в распоряжении редакции.

Помимо самих сотрудников ГИБДД, выставку должны были посетить и члены их семей. Сейчас, по данным «Фонтанки», в Управлении идёт подсчёт сотрудников, посетивших выставку.

Один из сотрудников УГИБДД так прокомментировал изданию ситуацию: «Два раза ходил. Сходил бы и больше, но выставка закрылась. Жду новых указаний».

Выставка «Православная Русь. Моя история. Рюриковичи. Собиратели земли русской» проходила «Ленэкспо» с 30 января до 15 февраля.