Главу Информационно-аналитического центра Евгения Корабельникова уволили из-за ситуации с записью в первый класс, возникшую 1 февраля. Главе Комитета по информатизации и связи Ивану Громову губернатор Георгий Полтавченко объявил выговор. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Александра Говорунова.

По его словам, специальная проверка показала, что «отдельные продвинутые граждане» нашли уязвимость в системе сайта госуслуг и записали детей в первые классы в обход неё. «Активность родителей, помноженная на большое хулиганство, привела к сбою в работе системы и дальнейшей ситуации», — добавил вице-губернатор.

По итогам проверки также наказали ряд сотрудников многофункциональных центров, которые воспользовались служебным положением и сформировали заявки своих знакомых до начала работы портала.