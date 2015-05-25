В России открылся Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте уполномоченного по правам детей при президенте Павла Астахова.

Презентация центра состоялась в понедельник, 25 мая, в аппарате детского омбудсмена. Открытие приурочили к Международному дню пропавших детей. Создание центра предусмотрено Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Задача новой организации — координировать усилия сотрудников экстренных учреждений, полицейских и волонтёрских отрядов.

Мы отмечаем Международный День пропавших детей Открытием Национального Центра поиска пропавших и помощи пострадавшим детям. Сегодня презентация в 11-00 в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ. Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti) Май 24 2015 в 11:54 PDT

Среди учредителей центра значатся «Фонд Святого Василия Великого», «Лига безопасного интернета», «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещённого законодательством контента» и общественно-патриотическое движение «Муниципальный щит Москвы».

С предложением создать Национальный центр поиска детей Астахов выступил в декабре 2014 года. По его словам, принимаемые в настоящее время меры по розыску пропавших детей не носят системного характера.