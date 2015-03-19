При обыске в квартире заместителя председателя Комитета по охране памятников Игоря Гришина оперативники нашли оригиналы картин известных художников. По данным «Фонтанки», речь идёт о произведениях Карла Брюллова, Юлия Клевера и, возможно, Брейгеля (правда, неизвестно, какого именно).

Самого Гришина вчера задержали за взятку в 5 миллионов рублей.

Обыск проходил накануне вечером в квартире чиновника в элитном комплексе «Парадный квартал». По оценке одного из петербургских коллекционеров, картины Брюллова и Клевера могут стоить от 100 тысяч долларов.

По данным издания, ФСБ также полагает, что в одном из городских банков у Игоря Гришина находятся сбережения на миллион долларов. Сегодня утром ФСБ также провело обыск в кабинете чиновника в КГИОП.