Накануне в гостинице Holiday Inn, что у метро «Московские ворота», прошёл Международный русский консервативный форум, организованный прокремлёвской партией «Родина». На форуме собрались евронационалисты и неонацисты. Гостей форума встретили одиночными пикетами. В итоге полиция задержала четырёх человек — антифашистов из «Самба-бэнд», которые били в барабаны и скандировали: «Nazi, fuck off». Одному из задержанных, Зуфару Гайсину, в полиции, предположительно, нанесли побои, после чего он был госпитализирован, а затем отправлен домой. Сам форум между тем прошёл почти без проволочек: разве что в финале в гостиницу поступил анонимный звонок о заминировании, однако делегаты успели принять резолюцию и завершить мероприятие. The Village посмотрел в соцсетях, как горожане встретили «консерваторов».

Nick Griffin in St Petersburg. Says he's open to idea of funding from Russia, but no offers yet. pic.twitter.com/mrWmicoD2x