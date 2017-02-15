Депутаты Мосгордумы на заседании 15 февраля одобрили проект закона, предусматривающего ограничение продажи и потребления вейпов, пишут «Ведомости». Проект федерального закона направят на рассмотрение Государственной думы.

Документ запрещает продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним, а также ограничивает использование вейпов в общественных местах и их рекламу. Кроме этого, устанавливаются требования, по которым можно будет классифицировать вейпы, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот.



«Парение и курение кальяна — это пропаганда табака. А использование этих смесей при нагревании становится токсичным», — сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, добавив, что в стране порядка 2 500 точек по продаже вейпов и смесей для испарения. По данным Стебенковой, в подобных местах часто продают спайсы и наркотические вещества.