Мосгордума поддержала меры по ограничению продажи и потребления вейпов Соответствующий законопроект направят в Госдуму
Депутаты Мосгордумы на заседании 15 февраля одобрили проект закона, предусматривающего ограничение продажи и потребления вейпов, пишут «Ведомости». Проект федерального закона направят на рассмотрение Государственной думы.
Документ запрещает продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним, а также ограничивает использование вейпов в общественных местах и их рекламу. Кроме этого, устанавливаются требования, по которым можно будет классифицировать вейпы, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот.
«Парение и курение кальяна — это пропаганда табака. А использование этих смесей при нагревании становится токсичным», — сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, добавив, что в стране порядка 2 500 точек по продаже вейпов и смесей для испарения. По данным Стебенковой, в подобных местах часто продают спайсы и наркотические вещества.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что вейпы и электронные кальяны стали более популярными после введения ограничения на курение в общественных местах. Продажа и потребление вейпов уже запрещены в Нидерландах, Франции, Испании и ряде штатов США.
В сентябре на сайте Мосгордумы прошел опрос, результаты которого показали, что 65 % проголосовавших выступили за запрет курения вейпов в общественных местах.
Комментарии
Ой, не глагол, но употребление "вейпов" а любом случае не звучит
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