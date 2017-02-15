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Ситуация15 февраля 2017

Запретить перевозку алкоголя из duty free в салоне самолета По статистике, подавляющее большинство правонарушений на борту самолетов совершают нетрезвые ассажиры

РедакторРоман Чернянский

Транспортная полиция предложила сдавать весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли, то есть duty free, в багажное отделение самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По мнению ведомства, такая мера поможет «нейтрализовать дебоширов» на борту, поскольку подавляющее большинство правонарушений во время полета совершаются пассажирами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Управления предложили авиакомпаниям разработать технологию передачи алкоголя из duty free вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия, а также максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, расположенных в зонах спецконтроля аэропортов.

Кроме того, по мнению ведомства, необходимо обучать персонал авиакомпаний способам противодействия дебоширам или задействовать в полетах сотрудников собственных служб безопасности. МВД также предлагает сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов могут обездвижить проблемных пассажиров, представляющих угрозу для полетов.

По данным пресс-службы Управления, в 2016 году в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево были не допущены к перелету или сняты с рейсов почти 670 человек за различные правонарушения.

В 2016 году авиакомпания «Аэрофлот» высказалась за введение черного списка авиапассажиров, а также за ужесточение наказания за агрессивные действия в отношении членов экипажа. Инициативу «Аэрофлота» поддержал Владимир Путин.

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Комментарии

3 комментария
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МСмарк са

... а ещё обязать все страны и аэропорты, куда летают от нас прямые рейсы, поступать также. чтобы и на обратном пути не было соблазна! разработать специальную упаковку, антивандальную, чтобы не бились бутылки. оснастить все гейты специальными пунктами по приёму покупок из дьюти-фри. вкупе со сканнером перед каждым (!) гейтом. поменять расписание и добавить всем рейсам +1 час ко времени в пути. ввести сбор за сдачу бутылок в 10евро. и потом выяснить что все эти бутылки украдены на выдаче багажа. типа "она разбилась" (утонула!)     :-))))

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