Транспортная полиция предложила сдавать весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли, то есть duty free, в багажное отделение самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.



По мнению ведомства, такая мера поможет «нейтрализовать дебоширов» на борту, поскольку подавляющее большинство правонарушений во время полета совершаются пассажирами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.



Сотрудники Управления предложили авиакомпаниям разработать технологию передачи алкоголя из duty free вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия, а также максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, расположенных в зонах спецконтроля аэропортов.

Кроме того, по мнению ведомства, необходимо обучать персонал авиакомпаний способам противодействия дебоширам или задействовать в полетах сотрудников собственных служб безопасности. МВД также предлагает сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов могут обездвижить проблемных пассажиров, представляющих угрозу для полетов.