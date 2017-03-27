Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к ректорам петербургских вузов с просьбой не наказывать студентов, принявших участие в антикоррупционном митинге «Он вам не Димон». Об этом на своей странице в Facebook написала Оксана Дмитриева.

«Мы считаем, что городские власти с учетом потенциального числа участников должны были согласовать эту акцию и обеспечить безопасность граждан со стороны правоохранительных органов и отладить взаимодействие с организаторами. Участие большого количества молодежи, в том числе студентов, в этой акции не является правонарушением с их стороны, и неправильно возлагать на них ответственность за состоявшуюся акцию», — говорится в обращении парламентариев.

Свои подписи под этим письмом поставили Оксана Дмитриева, Максим Резник, Борис Вишневский, Сергей Трохманенко и Михаил Амосов.

Антикоррупционная акция протеста прошла в Петербурге и других городах России 26 марта. Мероприятие не было согласовано городскими властями, в ходе акции полицейские задержали 131 человека. Все задержанные были отпущены из полиции после составления протоколов.