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Ситуация27 марта 2017

Петербургские депутаты просят не наказывать участников антикоррупционной акции С соответствующей просьбой к ректорам вузов обратились 5 депутатов городского парламента

РедакторСергей Феофанов

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к ректорам петербургских вузов с просьбой не наказывать студентов, принявших участие в антикоррупционном митинге «Он вам не Димон». Об этом на своей странице в Facebook написала Оксана Дмитриева.

«Мы считаем, что городские власти с учетом потенциального числа участников должны были согласовать эту акцию и обеспечить безопасность граждан со стороны правоохранительных органов и отладить взаимодействие с организаторами. Участие большого количества молодежи, в том числе студентов, в этой акции не является правонарушением с их стороны, и неправильно возлагать на них ответственность за состоявшуюся акцию», — говорится в обращении парламентариев.

Свои подписи под этим письмом поставили Оксана Дмитриева, Максим Резник, Борис Вишневский, Сергей Трохманенко и Михаил Амосов.

Антикоррупционная акция протеста прошла в Петербурге и других городах России 26 марта. Мероприятие не было согласовано городскими властями, в ходе акции полицейские задержали 131 человека. Все задержанные были отпущены из полиции после составления протоколов.

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