Сотрудника ФБК Георгия Албурова возмутило, что Елисеев назвал виноградник в Тоскане «своей собственной, сугубо частной инвестицией», которая не имеет отношения к деятельности фондов.

«Он совсем нас за дураков считает? Любой может посмотреть в отчетность и увидеть, что его денег в Fattoria della Aiola на 2014 год было 53 491 доллар, а денег „Финансово-консультационной компании фонда "Дар"“ (ФинКонсалтингК, ФКК) — 36 981 315 долларов. А в 2013 году его денег не было совсем, зато от ФКК было 53 миллиона долларов. Эти виноградники с виллой куплены и реконструированы на те же самые деньги, на которые построены и содержатся все дворцы и яхты „периметра”», — написал Албуров в своем Facebook.

Прочитал "ответ Ильи Елисеева" изданию Коммерсантъ (что отдельно смешно, потому что Коммерсантъ принадлежит Алишеру Усма... Опубликовано Георгий Албуров 14 апреля 2017 г.

В интервью «Коммерсанту» Елисеев заявил о намерении подать в суд на Навального и «ряд СМИ, распространяющих ложную информацию о „Даре“ и его компаниях».

В расследовании ФБК о «тайной империи» Дмитрия Медведева Елисеев, который был однокурсником премьер-министра, назван фактически главным действующим лицом коррупционной схемы. Однако руководитель фонда подчеркивает, что не имеет никаких рабочих отношений с главой правительства. «Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его „банкиром“, „завхозом“ и т. п. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь. Конечно, мы прекрасно знакомы, по мере возможности встречаемся, с днем рождения друг друга поздравляем. И хотя семьями мы и не дружим, но и сына, и жену Дмитрия Анатольевича я неплохо знаю. Но, помилуйте, мне что ж теперь за это оправдываться надо?» — рассказал он в интервью «Коммерсанту».

2 марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией под руководством оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование об «огромной, многоуровневой коррупционной схеме» премьер-министра Дмитрия Медведева. В материале рассказывается об особняках, яхтах, квартирах, агрокомплексах и винодельнях в России и за рубежом.