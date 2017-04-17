вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Ситуация17 апреля 2017

Путин утвердил ужесточение ответственности для болельщиков Опасным иностранным болельщикам теперь будут запрещать въезд в Россию

РедакторРоман Чернянский

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность болельщиков за нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях. Документ опубликован на портале правовой информации.

В случае грубого нарушения правил поведения на спортивных мероприятиях зрители могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей либо арестованы на срок до 15 суток с установлением запрета посещать соревнования на срок до семи лет.

Иностранных болельщиков при этом будут выдворять за пределы России. В ряде случаев выдворение может быть заменено на штраф от 40 до 50 тысяч рублей или запрет на посещение соревнований.

Кроме того, иностранным болельщикам может быть запрещен въезд в Россию на время международных спортивных соревнований, если известно, что они ранее нарушали правила поведения во время массовых мероприятий.

Ранее Виталий Мутко рассказал о создании черного списка болельщиков. В список попали около 150 человек.

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Почему футбольные фанаты такие агрессивные?
Есть вопрос
Почему футбольные фанаты такие агрессивные?Философ и спортивный журналист комментируют поведение российских болельщиков на Евро-2016
10
Почему футбольные фанаты такие агрессивные?
Есть вопрос

Почему футбольные фанаты такие агрессивные? Философ и спортивный журналист комментируют поведение российских болельщиков на Евро-2016

Город

На Воробьевых горах появятся медиаэкран и фан-зона

Они будут готовы к чемпионату мира по футболу 2018 года

0
Город

На Воробьевых горах появятся медиаэкран и фан-зона Они будут готовы к чемпионату мира по футболу 2018 года

Город

В Москве в 2017 году построят 700 тысяч квадратных метров спортивных объектов

Также городские власти, кроме основных стадионов, планируют сдать 12 тренировочных полей

0
Город

В Москве в 2017 году построят 700 тысяч квадратных метров спортивных объектов Также городские власти, кроме основных стадионов, планируют сдать 12 тренировочных полей

Город

К ЧМ-2018 в России вновь откроют вытрезвители

Эта инициатива находится на стадии согласования

0
Город

К ЧМ-2018 в России вновь откроют вытрезвители Эта инициатива находится на стадии согласования

Почему футбольные фанаты такие агрессивные?
Есть вопрос
Почему футбольные фанаты такие агрессивные?Философ и спортивный журналист комментируют поведение российских болельщиков на Евро-2016
10
Почему футбольные фанаты такие агрессивные?
Есть вопрос

Почему футбольные фанаты такие агрессивные? Философ и спортивный журналист комментируют поведение российских болельщиков на Евро-2016

Город

На Воробьевых горах появятся медиаэкран и фан-зона

Они будут готовы к чемпионату мира по футболу 2018 года

0
Город

На Воробьевых горах появятся медиаэкран и фан-зона Они будут готовы к чемпионату мира по футболу 2018 года

Город

В Москве в 2017 году построят 700 тысяч квадратных метров спортивных объектов

Также городские власти, кроме основных стадионов, планируют сдать 12 тренировочных полей

0
Город

В Москве в 2017 году построят 700 тысяч квадратных метров спортивных объектов Также городские власти, кроме основных стадионов, планируют сдать 12 тренировочных полей

Город

К ЧМ-2018 в России вновь откроют вытрезвители

Эта инициатива находится на стадии согласования

0
Город

К ЧМ-2018 в России вновь откроют вытрезвители Эта инициатива находится на стадии согласования

Комментарии

0 комментариев

Тэги

Сюжет

Прочее

Новое и лучшее

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»

Главные выставки осени

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Первая полоса

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
0
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
0
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»Дом, где работал Шагал и снимают кино

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном» Дом, где работал Шагал и снимают кино

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осениУорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осени Уорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
0
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
0
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября

Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
2
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
0
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
0
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
8
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
0
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
1
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
1
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадалаКогда правила сервиса позволяют это сделать
0
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала Когда правила сервиса позволяют это сделать

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
1
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист

Главное: Отравление Навального
Ситуация
Главное: Отравление НавальногоМатериал обновляется
4
Главное: Отравление Навального
Ситуация

Главное: Отравление Навального Материал обновляется

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центраНо пустили на него не всех
0
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растенийВ гостях у «Мадам Фитиль»
0
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений В гостях у «Мадам Фитиль»

Подпишитесь на рассылку