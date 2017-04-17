Путин утвердил ужесточение ответственности для болельщиков Опасным иностранным болельщикам теперь будут запрещать въезд в Россию
Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность болельщиков за нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях. Документ опубликован на портале правовой информации.
В случае грубого нарушения правил поведения на спортивных мероприятиях зрители могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей либо арестованы на срок до 15 суток с установлением запрета посещать соревнования на срок до семи лет.
Иностранных болельщиков при этом будут выдворять за пределы России. В ряде случаев выдворение может быть заменено на штраф от 40 до 50 тысяч рублей или запрет на посещение соревнований.
Кроме того, иностранным болельщикам может быть запрещен въезд в Россию на время международных спортивных соревнований, если известно, что они ранее нарушали правила поведения во время массовых мероприятий.
Ранее Виталий Мутко рассказал о создании черного списка болельщиков. В список попали около 150 человек.
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