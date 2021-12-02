Двухколесная зима Как ездить на велосипеде по городу в холодное время года
Традиционно велосезон в Иркутске заканчивается в октябре-ноябре: самые заядлые велолюбители ездят до первого снега. Но с каждым годом все больше тех, кто убежден, что даже в сибирском климате можно кататься круглый год. Действительно, техника и экипировка становятся лучше, а городская инфраструктура все больше учитывает потребности велосипедистов.
Вместе с компанией En+ Group, выделившей грант на строительство в Иркутске сети общественных велосипедных парковок, и представителями городского велосообщества рассказываем, как пользоваться самым экологичным транспортом даже зимой.
Иван Майоров
инженер радиосвязи
Ездить на велосипеде — это вопрос личного решения. Все остальное не имеет никакого значения — ни климат, ни одежда, ни стоимость велосипеда. Тот, на котором я сейчас езжу, выпущен в 1979 году. Меня отец возил на нем в садик, а теперь я вожу сына. Он односкоростной, очень прост в конструкции, но позволяет на равных соперничать с современными велосипедами. Еще несколько лет назад я ездил в обычной городской одежде, сейчас — в специальном велосипедном костюме. Просто потому, что люблю ездить быстро, и мне так удобнее.
Затраты на топливо для автомобиля у меня в среднем от 8 до 14 тысяч рублей в месяц, а мой велосипед, собранный с умом и утилитарным подходом, обходится от двух до четырех тысяч в год, это при условии годового пробега около 4000 км, в том числе в условиях межсезонья, когда трансмиссия испытывает наибольшие нагрузки. Я поставил на него современные недорогие запчасти, меняю трансмиссию по сезону, зимой езжу на шипованных покрышках. А все лишнее, наоборот, снял. Велосипед должен быть максимально легким.
Велосипед дает чувство счастья, тонус и здоровье. Можно остановиться в любом месте и в любой момент, полюбоваться закатом или восходом, проехать там, где давно хотел, да всё мешали пробки, время, сложные схемы логистики.
«Велосипед, на котором я сейчас езжу, выпущен в 1979 году. Меня отец возил на нем в садик, а теперь я вожу сына»
Как подготовить велосипед
Ездить на велосипеде зимой не настолько сложно и дискомфортно, как многие думают. Если учесть все технические нюансы, велосезон можно вообще не закрывать. Но начать готовиться к зиме лучше не с покупки специальных покрышек, хотя это тоже очень важно, а с решения, где вы будете хранить велосипед между поездками. Это должно быть прохладное и сухое место, чтобы избежать перепада температур и образования конденсата, что негативно повлияет практически на все детали и узлы. Так что застекленная лоджия для хранения подойдет, а вот прихожая квартиры — нет.
Что касается покрышек — конечно, лучше купить зимние. Шипованные, если стиль езды динамичный, или без шипов для размеренного катания. Есть те, кто ездит зимой на летних покрышках, накачивая их по минимальному значению, но это риск, потому что резина дубеет на морозе и не дает нужного сцепления. А вот лайфхак с минимальным давлением очень пригодится: так покрышки будут давать максимальное пятно контакта с дорогой.
Важный технический момент: велосипед для зимней езды должен быть оснащен дисковыми тормозами – они не замерзнут и не подведут. Амортизационная вилка, если она обслуживаемая, будет хорошо работать после замены масла на менее вязкое. Также нужно заменить смазку в шарико-подшипниковых механизмах: это можно сделать самому или обратиться в специализированный сервис — там проведут полную подготовку велосипеда к зимнему сезону. А вот бортовой компьютер зимой работать не будет, к этому нужно быть готовым: эти приборы просто не рассчитаны на минусовые температуры.
Ирина Ифтодий
председатель правления общественной организации «ВелоИркутск»
Я езжу на велосипеде круглый год с тех пор, как купила его в 2013 году. Это транспорт «последней мили»: конечно, странно было бы ездить на работу на велосипеде через весь город. А в радиусе пяти километров он идеальное средство передвижения. От предместья Рабочее, где я живу, до центр города как раз такое расстояние.
Езжу на велосипеде в той же одежде, в которой хожу пешком. Телу при этом тепло, в любой сезон, а вот голова, ноги и руки могут мерзнуть, и нужно позаботиться о том, чтобы их дополнительно утеплить.
У меня городской велосипед с корзинкой и багажником. Это самая простая модель, и я могу не переживать, паркуя его на улице: хорошего замка достаточно. Зимой езжу на обычной резине, за счет более гладкого протектора она плотнее прилегает к поверхности. Самое главное зимой — это фонарики: красный крепится сзади под сиденье, белый — на руль, это прописано в правилах дорожного движения. Велосипедиста должно быть хорошо видно на дороге.
Иркутск сейчас некомфортен для велосипедистов, но за последние пять лет я вижу большие подвижки, в городе развивается велоинфраструктура. Создание велодорожки на улице Декабрьских событий было одной из первых инициатив нашего движения «ВелоИркутск». Сейчас мы реализуем проект по созданию сети велопарковок. Причем не только изготавливаем и устанавливаем их, но готовим сайт с чертежами и рекомендациями по установке для тех, кто захочет сделать это самостоятельно, чтобы это было правильно и удобно для велосипедистов. Развитие велоинфраструктуры — главный стимул для того, чтобы люди пересаживались на велосипеды. Велосипед — это в первую очередь транспорт, экологичный и экономичный. То, что люди обычно думают о езде на велосипеде зимой, в основном — мифы. Есть опыт других стран, например Канады и Финляндии, где климат схож с нашим, при этом горожане ездят на велосипедах круглый год.
«Велосипед — это в первую очередь транспорт. То, что люди обычно думают о езде на велосипеде зимой, в основном — мифы»
Как одеваться
Это может прозвучать странно, но замерзнуть, катаясь на велосипеде зимой, будет сложно. Это активность, физическая нагрузка, и нужно позаботиться в первую очередь о том, чтобы одежда хорошо отводила влагу и защищала от ветра. В целом здесь работает тот же принцип, что и в катании на сноуборде или лыжах: нужен нижний теплый слой – термобелье, средний слой — флис, а верхняя одежда должна быть скорее непродуваемой, чем теплой.
Обувь не обязательно должна быть спортивной, но хорошо выраженный протектор очень желателен: нужно надежное сцепление ноги с педалью. Обязательно понадобятся теплые перчатки, которые при этом не будут скользить на руле. А чтобы защитить себя от грязи на дорогах, нужно поставить на колеса полноразмерные крылья. С ними обувь и брюки после поездки на велосипеде будут чище, чем если ходить пешком.
Куда поехать
Для передвижений по городу зимой нет никаких ограничений. Лучше всего ездить по расчищенному асфальту, но и по плотно укатанному снегу велосипед идет хорошо. А вот свежего снега и покрытых наледью участков стоит избегать. Если ездить каждый день на работу и в какие-то определенные места — в магазин или спортзал — очень быстро сформируется оптимальный маршрут. Причем самый быстрый в зимнее время означает не самый короткий, а самый комфортный и безопасный — тот, по которому снег чистят регулярно.
А если хочется просто кататься по городу, можно экспериментировать. Довольно хорошо убирают снег в центре, и выбор маршрута здесь определяется только рельефом и готовностью преодолевать подъемы и спуски. Маршрут на 10-12 км может выглядеть примерно так: старт с площади Декабристов, следующая точка — усадьба Волконских, затем выезд на Карла Маркса, Желябова и Халтурина — здесь минимальный автомобильный трафик. Далее Нижняя набережная, бульвар Гагарина, парк у драмтеатра, скульптура Бабра в 130-м квартале и возвращение по Тимирязева вновь на площадь Декабристов.
Если хочется совершить более продолжительную поездку, в пределах 20 км, можно охватить оба берега Ангары, взяв за точку старта и финиша ТРК «Яркомолл». Отсюда можно выехать на Конный остров и Юность, затем проехать Верхнюю набережную, уйти на плотину ГЭС, оттуда – на Старокузьмихинскую, а еще лучше — на параллельные ей тихие улицы, двигаться по ним будет значительно комфортнее. Затем направиться к Глазковскому мосту, а с него уйти вновь на Бульвар Гагарина или Нижнюю набережную, либо сократить маршрут, вернувшись в центр города по Академическому мосту.
В 2022 году в Иркутске появится сеть общественных велосипедных парковок, целевой грант на их создание и установку выделила компания En+ Group. В рамках проекта «Велопарковки для иркутян» общественная организация «ВелоИркутск», которая активно занимается развитием велосипедной инфраструктуры, на полученные средства разработает дизайн велопарковок, стандарты и схемы их размещения, а также установит их. Велопарковки в первую очередь появятся у мест общественного пользования и социальных учреждений: поликлиник, библиотек, аптек.
Авторы проекта рассчитывают не только увеличить количество современных велосипедных парковок, но и создать базу для их массовой установки частными лицами. Чертежи будут распространяться по открытой лицензии: каждый сможет скачать и изготовить велосипедные парковки самостоятельно. Положения разработанного стандарта будут предложены для внесения в нормативные документы города Иркутска: правила благоустройства и местные нормативы градостроительного проектирования. Всего в Иркутске планируется установить 21 парковку. В 2021 году по разработанным чертежам уже установлены пилотные велопарковки по адресу Тимирязева, 4, остальные планируется установить весной 2022 года.
En+ Group на протяжении многих лет поддерживает и самостоятельно развивает множество проектов, направленных на улучшение экологии и снижение выбросов парниковых газов. Приоритетное место экологических проектов в социальной политике компании определил в своё время основатель энерго-металлургического холдинга и общественный деятель Олег Дерипаска. Так, в 2021 году в Иркутской области были открыты пять новых электрозаправочных станций – в Иркутске, Ангарске и Култуке. Инвестиции En+ Group в этот проект в 2021 году составили более 17 млн руб.
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