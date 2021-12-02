Двухколесная зима

Я езжу на велосипеде круглый год с тех пор, как купила его в 2013 году. Это транспорт «последней мили»: конечно, странно было бы ездить на работу на велосипеде через весь город. А в радиусе пяти километров он идеальное средство передвижения. От предместья Рабочее, где я живу, до центр города как раз такое расстояние.

Езжу на велосипеде в той же одежде, в которой хожу пешком. Телу при этом тепло, в любой сезон, а вот голова, ноги и руки могут мерзнуть, и нужно позаботиться о том, чтобы их дополнительно утеплить.

У меня городской велосипед с корзинкой и багажником. Это самая простая модель, и я могу не переживать, паркуя его на улице: хорошего замка достаточно. Зимой езжу на обычной резине, за счет более гладкого протектора она плотнее прилегает к поверхности. Самое главное зимой — это фонарики: красный крепится сзади под сиденье, белый — на руль, это прописано в правилах дорожного движения. Велосипедиста должно быть хорошо видно на дороге.

Иркутск сейчас некомфортен для велосипедистов, но за последние пять лет я вижу большие подвижки, в городе развивается велоинфраструктура. Создание велодорожки на улице Декабрьских событий было одной из первых инициатив нашего движения «ВелоИркутск». Сейчас мы реализуем проект по созданию сети велопарковок. Причем не только изготавливаем и устанавливаем их, но готовим сайт с чертежами и рекомендациями по установке для тех, кто захочет сделать это самостоятельно, чтобы это было правильно и удобно для велосипедистов. Развитие велоинфраструктуры — главный стимул для того, чтобы люди пересаживались на велосипеды. Велосипед — это в первую очередь транспорт, экологичный и экономичный. То, что люди обычно думают о езде на велосипеде зимой, в основном — мифы. Есть опыт других стран, например Канады и Финляндии, где климат схож с нашим, при этом горожане ездят на велосипедах круглый год.