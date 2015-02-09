Начнём с того, что почерк — это отражение личности в целом. В почерке просматриваются наши природные задатки (тип нервной системы, темперамент, психотип), особенности характера и психологические проблемы: комплексы, последствия пребывания в длительном стрессе и прочее.

Мы знаем, что любая профессия, в которую погружается человек, неизбежно оказывает влияние на его личность.

В случае врачей влияние профессии начинает сказываться ещё со студенческой скамьи. На первом этапе студенту-медику необходимо усваивать огромное количество информации и учиться быстро её письменно фиксировать.

У студента развиваются такие качества, как скорость восприятия и анализа информации, умение быстро складывать пазл из симптомов в единую клиническую картину. И эти качества находят отражение в почерке, который становится беглым, отличным от стандарта школьных прописей, менее разборчивым.

На втором этапе, в процессе врачебной практики, с опытом, у специалиста развивается профессиональная интуиция.

В почерке интуиция проявляется в виде нитеобразности форм (нить в почерке похожа на гибкий и тонкий, как волосок, штрих, она делает форму несколько аморфной). Это зачастую отрицательно сказывается на читабельности.

И на третьем этапе (который, к счастью, наступает далеко не всегда), происходит эмоциональное отчуждение от пациентов, выражающееся в равнодушии к сопутствующим болезни душевным переживаниям человека. В таком случае роль врача сводится только к функции, пусть даже эффективной, но, например, в области педиатрии это уже большая проблема: детям важен тёплый эмоциональный контакт в пугающей ситуации похода к доктору.

Утрата позитивной эмоциональной составляющей в почерке выражается в деформации или исчезновении средней зоны букв (средняя зона — это сердцевина букв без учёта верхних и нижних отростков). Почерк может стать похожим на запись электрокардиограммы — ясно, что читабельность почерка при этом сильно пострадает.

Также я бы отметила такие качества, развивающиеся у некоторых врачей, как нетерпеливость, раздражительность, ощущение постоянной усталости. При этом в почерке появляется больше резких штрихов (выбросов), угловатых элементов, искажённых букв.

Специально статистику я не собирала, но, на мой взгляд, наиболее неразборчиво пишут травматологи, терапевты и хирурги.