Почему у врачей неразборчивый почерк? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Иногда вы смотрите в свою медицинскую карту — и не можете понять: то ли плоскостопие диагностировали, то ли инфаркт, то ли болезнь Паркинсона.
The Village спросил графолога и врача, почему у большинства медицинских работников такой неразборчивый почерк.
Виктория Косогова
психолог, графолог (Институт графоанализа Инессы Гольдберг)
Начнём с того, что почерк — это отражение личности в целом. В почерке просматриваются наши природные задатки (тип нервной системы, темперамент, психотип), особенности характера и психологические проблемы: комплексы, последствия пребывания в длительном стрессе и прочее.
Мы знаем, что любая профессия, в которую погружается человек, неизбежно оказывает влияние на его личность.
В случае врачей влияние профессии начинает сказываться ещё со студенческой скамьи. На первом этапе студенту-медику необходимо усваивать огромное количество информации и учиться быстро её письменно фиксировать.
У студента развиваются такие качества, как скорость восприятия и анализа информации, умение быстро складывать пазл из симптомов в единую клиническую картину. И эти качества находят отражение в почерке, который становится беглым, отличным от стандарта школьных прописей, менее разборчивым.
На втором этапе, в процессе врачебной практики, с опытом, у специалиста развивается профессиональная интуиция.
В почерке интуиция проявляется в виде нитеобразности форм (нить в почерке похожа на гибкий и тонкий, как волосок, штрих, она делает форму несколько аморфной). Это зачастую отрицательно сказывается на читабельности.
И на третьем этапе (который, к счастью, наступает далеко не всегда), происходит эмоциональное отчуждение от пациентов, выражающееся в равнодушии к сопутствующим болезни душевным переживаниям человека. В таком случае роль врача сводится только к функции, пусть даже эффективной, но, например, в области педиатрии это уже большая проблема: детям важен тёплый эмоциональный контакт в пугающей ситуации похода к доктору.
Утрата позитивной эмоциональной составляющей в почерке выражается в деформации или исчезновении средней зоны букв (средняя зона — это сердцевина букв без учёта верхних и нижних отростков). Почерк может стать похожим на запись электрокардиограммы — ясно, что читабельность почерка при этом сильно пострадает.
Также я бы отметила такие качества, развивающиеся у некоторых врачей, как нетерпеливость, раздражительность, ощущение постоянной усталости. При этом в почерке появляется больше резких штрихов (выбросов), угловатых элементов, искажённых букв.
Специально статистику я не собирала, но, на мой взгляд, наиболее неразборчиво пишут травматологи, терапевты и хирурги.
Владимир
врач-пульмонолог
У меня почерк разборчивый, но, когда за восьмичасовой рабочий день пишешь семь-восемь листов формата А4 от руки, думаю, это накладывает отпечаток.
Плюс если написано неразборчиво, то при разборах начальству труднее докопаться, многие даже цифры в дневниках специально пишут так, чтобы было непонятно, например то ли давление 130/80, то ли 150/60.
Иллюстрация: Настя Яровая