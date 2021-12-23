Анатолий Свечников

правозащитник «Мемориала» (организация признана в России иноагентом — Прим. ред.)

Законна ли установка барельефа Сталина на ОДО

Барельеф был снят с фасада ОДО еще в советское время, когда не существовало Управления государственной охраны объектов культурного наследия. И в момент, когда здание зафиксировали как объект культурного наследия, барельефа Сталина на нем не было, поэтому его нынешнее восстановление — лукавство.

Прежде, чем изменять внешний вид ОДО, необходимо было сначала написать заявление о выявленном объекте культурного значения — барельефе Сталина. Формат такого документа можно найти на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия. В обосновании должны были обозначить, как важно сохранить объект с художественной точки зрения, описать его. И только тогда Охрана объектов культурного наследия при истечении 90 дней может внести барельеф в реестр объектов культурного значения как «плохо сохранившийся». Это может стать основанием для выполнения реставрационных работ. Но финальным этапом станет разрешение Охраны культурного наследия. (Такое согласование регулирует закон «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории культуры) в Свердловской области». — Прим. ред.)

Вместе с заявлением о выявленном объекте культурного значения должны были подать и обоснование, что есть два признанных исторических объекта — барельеф Сталина и ОДО. А также справку, написанную экспертом-историком о том, что объекты исторически составляют одно целое, поэтому необходимо провести реставрационные работы. Только тогда Управление государственной охраны объектов культурного наследия решает, необходимо ли проводить реставрацию. Но ничего из этого не было сделано, поэтому установка барельефа Сталина незаконна.

Также на ОДО повесили копию барельефа Сталина, которая отличается от оригинала. По федеральному закону «Об объектах культурного наследия», требование к реставрации — она должна производиться тем же самым материалом в том же художественном виде, что и оригинал. Например, если барельеф был гранитный, то его нужно поставить гранитным и в той же форме.

Могу ли я установить барельеф на частном доме

Если дом является вашей личной собственностью и это не исторический памятник, то вы можете ставить барельефы без какого-либо согласования (исходя из статьи 35 «Право частной собственности». — Прим. ред.). Местоположение частного дома на это не влияет: неважно, в центре города он находится или окраине.

Если вы решите установить барельеф на своем балконе в жилом доме, то также можете это сделать самостоятельно и без разрешения большинства жителей. Но есть примеры, когда на окнах балконов люди вывешивали баннер «Свободу Навальному» и к ним прибегала полиция и его срезала. Тем не менее, исходя из закона о частной собственности, это незаконно.

Могу ли я установить барельеф на жилом доме

Стена жилого дома — коллективная собственность нескольких жителей, поэтому необходимо сначала получить их разрешение (статья 11 «Участие граждан и общественных организаций (объединений) в решении вопросов, касающихся их прав на землю». — Прим. ред.). Следует обратиться в совет дома или управление ТСЖ. Дальше организуется общее собрание, где раздаются анкеты с опросом и жители голосуют. Если за предложение выступает две третьи части жителей, то принимается положительное решение — вы можете устанавливать барельеф. Но это относится только к домам, которые не являются памятниками культурного наследия.

Могу ли я установить барельеф на нежилой постройке

Для того, чтобы установить барельеф на нежилой постройке, нужно получить согласие собственника. А если вы планируете прикрепить, например, памятные таблички, то дополнительно необходимо согласие топонимической комиссии, которая занимается вопросами наименований и переименований объектов городской среды (согласно закону «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории культуры) в Свердловской области». — Прим. ред.)

Уже два года «Мемориал» (организация признана в России иноагентом. — Прим. ред.) пытается установить мемориальные доски памяти жертв репрессий на Ленина, 17. В этом здании проводились расстрелы в 1937–1938 годах. Сейчас в этом помещении находится областное МВД. Для разрешения на работы мы делали запрос собственнику здания, но по документам у Ленина, 17, его не существует. В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области нам пока не отвечают, а в Топонимической комиссии Екатеринбурга сказали, что инициативу не рассматривают, потому что нет согласия собственника. Но как это сделать, если его нет? Поэтому пока мы не может установить мемориальные доски. Предполагаем, что просто представителям МВД не хочется их видеть на своей стене.

Могу ли я установить барельеф на памятнике культурного наследия

Юридически памятник культурного наследия и архитектурного — это одно и то же. «Культурное» — просто более широкое понятие и включает в себя «архитектурное».

В этом случае уже не так важно, кто собственник помещения. Поскольку за зданием следит Управление государственной охраны объектов культурного наследия, то любой ремонт или реставрация делаются согласно закону в рамках первозданного облика здания («О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории культуры) в Свердловской области». — Прим. ред.). Для начала следует получить разрешение у местного представительства охраны объектов культурного наследия: написать письмо либо на электронную почту либо прийти лично и принести пакет документов. Понадобится чертеж устанавливаемого объекта, его содержание, метод крепления, план ремонта, эскиз, из которого понятно, в какой точке фасада будет расположен объект. Также нужна выписка из акта заключения инженерно-технического обследования. Все это подается в Управление государственной охраны объектов культурного наследия вместе с заявлением с просьбой согласовать объект с отдельным обоснованием, почему его установка необходима. Пример формата документов можно найти на сайте Государственной охраны объектов культурного наследия.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия ответит в течение 90 дней. Оценит план вашего объекта, проверит, соответствует ли он паспорту здания. Если работы не изменят первозданный облик дома, то вам выдадут разрешение на установку барельефа. Но если вы хотите добавить к объекту барельеф, который не зарегистрирован в реестре культурного наследия здания, то посчитают, что вы искажаете его внешний вид, и откажут в работах.

Если Управление государственной охраны объектов культурного наследия одобрило работы и у здания есть собственник, то дальше следует предоставить план о сроках работы, лицензию строительной или ремонтной кампании. Реставрацию памятника культурного наследия может делать только компания, которая имеет на такие работы лицензию («Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования „город Екатеринбург“».— Прим. ред.).

Какие образы и символы разрешены для использования

Априори нельзя демонстрировать символику фашизма, экстремизма и терроризма согласно «Закону о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики и символики». Проблема в том, что мы представляем себе, что фашистская символика — это портрет фашиста и свастика. Но за свастику можно принять и древнерусские символы, которые стилистически трудно отличить от свастики. Для этого необходима уже судебная экспертиза.

Вообще существует список экстремистских и террористических организаций, но на практике много прецедентов, когда к экстремисткой символике приравнивали то, что ей не является. Например, когда пермские лимоновцы приезжали в Екатеринбург, они согласовали мирную акцию. На следующий день их арестовали: кого-то на 10 суток, кого-то на 15. Оказывается, до проведения акции участники демонстрировали свои флаги. То, что там было изображено, не было включено ни в какие экстремистские списки. Но полиция представила экспертизу, и в судебном порядке символы признали экстремистскими. То же происходит с плакатами Навального — их срывают, хотя изображение Навального не признано экстремистским. Зато материалы, связанные с ним, признают такими — в сентябре знак красной буквы «Н» признали экстремистским (прокуратура Красноярского края признала логотип Навального экстремистским. — Прим. ред.).

Если за барельеф проголосовало большинство жителей дома, то один человек не может отменить решение по жилищному кодексу, потому что большинство проголосовало «за» (согласно статье «Полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений». — Прим. ред.). Но если он скажет, что оскорбился и апеллирует в суд не по жилищному кодексу, а по статье «Оскорбление», то это может стать серьезным поводом для того, чтобы убрать барельеф. В Санкт-Петербурге три месяца назад согласовали несколько табличек «Последнего адреса», но представители домоуправления свинтили таблички. Они объяснили, что два жителя написали заявление о том, что это их оскорбляет. В ходе судебных разбирательств их жалобу удовлетворили.

Какое будет наказание, если установить барельеф не по закону

Вам грозит штраф — его размер определяют в суде в зависимости от причиненного зданию ущерба. Также вас обяжут вернуть облик дома в первоначальный вид — снять за свой счет то, что установили (Наказание формирует статья 19 «Организация обеспечения сохранности культурного наследия». — Прим. ред.). Если вы откажитесь от работ, то администрация города организует их сама, а потом выставляет вам счет за произведенные работы по удалению или ремонту.