Власти придумали инновационные сувениры На Масленицу комитет по туризму будет раздавать флешки-матрешки, ручки-ложки и коврики для мыши с городской символикой — The Village сфотографировал инновационные сувениры.
Деревянные флешки-матрешки на 2 гигабайта и резиновые карты памяти в виде башни Кремля, коврики для мыши, ручки, спрятанные в хохломской ложке, — столичный комитет по туризму выпустил около 30 тысяч сувениров с символикой города. Всего на разработку подарков потратили около пяти миллионов рублей.
Как рассказал The Village руководитель ведомства Сергей Шпилько, сувениры изготовлены не для продажи, их бесплатно распространяют на туристических выставках в Берлине, Мадриде, Лондоне, Милане, Токио и других крупных городах. «У японцев пользуются большой популярностью флешки в виде матрешек. Их разбирают быстрее всего», — отметил чиновник.
Москвичи также смогут получить инновационные сувениры: раздавать их обещают в ближайшие выходные во время празднования Масленицы. Дарить сувениры будут детям в парке Горького и на Красной площади.
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Кроме того, комитет подготовил 10 тысяч путеводителей по Москве на русском и английском языках с QR-кодами и картами города. В первом путеводителе, «Москва вдоль и поперек», есть описание 50 экскурсий по городу. Второй, «Москва с детьми», посвящен семейному отдыху, а третий рассказывает о столичных ночных клубах, барах и развлекательных центрах. Еще в августе прошлого года комитет по туризму выставил госзаказ на изготовление туристических карт и путеводителей на 32 миллиона рублей.
Комментарии
да и коврик для мыша "шедеврален"
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