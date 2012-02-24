Деревянные флешки-матрешки на 2 гигабайта и резиновые карты памяти в виде башни Кремля, коврики для мыши, ручки, спрятанные в хохломской ложке, — столичный комитет по туризму выпустил около 30 тысяч сувениров с символикой города. Всего на разработку подарков потратили около пяти миллионов рублей.

Как рассказал The Village руководитель ведомства Сергей Шпилько, сувениры изготовлены не для продажи, их бесплатно распространяют на туристических выставках в Берлине, Мадриде, Лондоне, Милане, Токио и других крупных городах. «У японцев пользуются большой популярностью флешки в виде матрешек. Их разбирают быстрее всего», — отметил чиновник.

Москвичи также смогут получить инновационные сувениры: раздавать их обещают в ближайшие выходные во время празднования Масленицы. Дарить сувениры будут детям в парке Горького и на Красной площади.