Второй тип изданий, предложенный столичным комитетом по туризму, — более объемные глянцевые каталоги экскурсий. Они также выполнены в карманном формате, но уже без QR-кодов. Дизайн практически индентичный, а текст разбавлен небольшими рисунками. Эти каталоги рассчитаны уже не на гостей столицы, а на профессиональных гидов — как русских, как и англоговорящих. Достопримечательности всё те же: Кремль, Старый Арбат и переулки, Покровка, Остоженка, Замоскворечье, Нескучный сад. Каталог «Я шагаю по Москве» содержит 14 тематических экскурсий по центру столицы. Есть как классические прогулки по Кремлю вроде «Сердце России», так и «Рай для шополиков» о главных торговых точках столицы. В конце путеводителя вклеен мини-разговорник с основными фразами на русском. Правда, в графе «Ресторан» предлагается только одна фраза «Is there anybody, who speeks English?» и то с ошибкой. А в непредвиденных ситуациях предлагают кричать «Пожар» и «Помогите».