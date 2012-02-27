Мэрия выпустила путеводители по Москве В распоряжении The Village оказалось 5 новых путеводителей на русском и английском языках, которые подготовили по заказу столичного комитета по туризму.
Сделать путеводители столичный комитет по туризму обещал еще в прошлом году — госзаказ был оценен в 32 миллиона рублей и включал несколько лотов, среди них путеводители с QR-кодами и иллюстрированные каталоги с экскурсиями. Издания общим тиражом 600 тысяч экземпляров намерены распространять на международных выставках.
QR-коды есть в карманных путеводителях «Москва с детьми» и «Москва для молодежи». Кодировки, которые считывает мобильный телефон, переадресуют на соответствующее место на карте Google. Путеводители напечатаны на тонкой и недорогой бумаге и включают 5 тематических экскурсий с фото и подробным описанием достопримечательностей. Все тексты переведены на английский язык.
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При этом экскурсии для детей и для молодежи зачастую проложены по одним и тем же маршрутам. Зато в конце брошюр указан список заведений, которые стоит посетить. Среди кафе и ресторанов выделены «Елки-палки», «Шеш-беш», «Тарас Бульба», «Пироги». Есть, конечно, музеи, театры, парки, храмы и монастыри. Также молодежи советуют первым делом заглянуть в клуб «Рай», а еще в «Фабрик», «Бархат», «Точку», «Гауди-арену» и даже в культурный центр «Арт-стрелка», который закрылся в 2009 году.
Второй тип изданий, предложенный столичным комитетом по туризму, — более объемные глянцевые каталоги экскурсий. Они также выполнены в карманном формате, но уже без QR-кодов. Дизайн практически индентичный, а текст разбавлен небольшими рисунками. Эти каталоги рассчитаны уже не на гостей столицы, а на профессиональных гидов — как русских, как и англоговорящих. Достопримечательности всё те же: Кремль, Старый Арбат и переулки, Покровка, Остоженка, Замоскворечье, Нескучный сад.
Каталог «Я шагаю по Москве» содержит 14 тематических экскурсий по центру столицы. Есть как классические прогулки по Кремлю вроде «Сердце России», так и «Рай для шополиков» о главных торговых точках столицы. В конце путеводителя вклеен мини-разговорник с основными фразами на русском. Правда, в графе «Ресторан» предлагается только одна фраза «Is there anybody, who speeks English?» и то с ошибкой. А в непредвиденных ситуациях предлагают кричать «Пожар» и «Помогите».
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Еще один каталог «Москва вдоль и поперек» содержит 50 тематических экскурсий, объединенных в четыре крупных блока: «Великая и величавая», «Лики Москвы», «Улочки-закоулочки заповедной Москвы», «Ожерелье московских усадеб» и «Москва — центр мировых религий». К описанию каждого маршрута добавлены условные обозначения с протяженностью прогулки, видом общественного транспорта, на котором лучше передвигаться. В конце обоих каталогов вклеена карта Москвы в пределах Садового кольца, разговорник, список туркомпаний, у которых можно заказать экскурсии.
Помимо каталогов, комитет по туризму выпустил и карту центра Москвы с обозначением главных достопримечательностей, крупными планами нескольких районов и адресами основных посольств. Тираж карты — 250 тысяч экземпляров.
Комментарии
всем пох№й.
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