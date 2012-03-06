У Москвы появился туристический сайт Иностранцам советуют посетить рюмочную «Второе дыхание», ресторан «Пушкинъ» и концерт «Машины времени» — столичная мэрия запустила официальный сайт для туристов Travel2Moscow.
Столичный комитет по туризму наконец представил официальный туристический сайт Travel2Moscow.com, который обещал закончить еще в конце прошлого года. Называется он Official Moscow Guide, или сокращенно OMG, и содержит всю полезную информацию о городе.
Пока сайт доступен на двух языках: русском и английском, но в скором времени должна заработать немецкая версия, а затем еще китайская и арабская. Сайт разбит на три больших раздела: «Познавай», «Выбирай» и «Смотри». Все интересные места и события, которые пользователь захочет посетить, можно добавить в личный гид по городу, который затем можно перевести в формат PDF и распечатать. Доступна также и мобильная версия сайта для смартфонов.
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«ПОЗНАВАЙ»
(WHAT)
Здесь можно прочитать новости о Москве, получить полезную информацию об оформлении визы, узнать больше о транспорте, достопримечательностях и местах, где можно купить сувениры. Здесь также представлены туристические маршруты, которые опубликованы и в путеводителях по Москве, недавно выпущенных комитетом. Кроме того, на сайте можно скачать виртуальные гиды по городу, посмотреть фотографии и даже видео. Пока, впрочем, добавлено всего два: слайд-шоу с видами Москвы под музыку Moscow Never Sleeps и видео о церкви Святого Климента.
В подразделе «Посетить» туристам предлагается узнать обо всех московских парках, музеях, архитектурных комплексах, театрах, галереях. Каждое место содержит описание, адрес, фотографию, информацию о часах работы, а также ссылку на это место на карте Google. Правда, кое-где карта показывает неправильные адреса. Например, особняк Глебовой в Колымажном переулке, судя по карте, стоит искать на месте церкви Святой Татьяны.
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«ВЫБИРАЙ»
(WHERE)
Раздел «Выбирай» посвящен тому, где в столице можно остановиться и куда сходить. В списке есть не только отели, но и хостелы, забронировать которые можно через системы Booking, HRS или Tripadvisor. Здесь же подобраны лучшие, по мнению чиновников, рестораны, кафе и бары. Всего несколько сотен заведений самого разного качества и ценовой категории: от рюмочной «Второе дыхание» до ресторана «Пушкинъ». Также сайт советует обратить особое внимание на сети национальной русской кухни: «Ёлки-палки», «Му-му», «Теремок» и «Крошка-картошка». А лучший кофе, по мнению властей, можно найти в «Старбаксе».
Еще в этом разделе можно найти информацию об экскурсионных бюро, в том числе для инвалидов, торговых центрах, книжных, детских, сувенирных и антикварных магазинах, стадионах, бассейнах. Сделана и подборка сайтов, на которых можно забронированить авиа- и железнодорожные билеты, а кроме того, билеты на различные концерты и культурные мероприятия.
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«СМОТРИ»
(WHEN)
Раздел «Смотри» позволяет спланировать собственную культурную программу в Москве. Здесь можно найти расписание концертов, спектаклей, выставок, шоу, представлений и других событий. Правда, пока не все разделы одинаково хорошо заполнены: к примеру, в марте рекомендовано посетить только три концерта, среди которых группы «Машина Времени» и «Цветы» Стаса Намина, из детских представлений доступен только спектакль «Чиполино», а из взрослых — Большой театр. Зато в разделе есть единый календарь мероприятий, чтобы можно было найти все события в определенный день, месяц или год.
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На создание и наполнение туристического сайта Москвы в общей сложности было потрачено порядка 25 миллионов рублей. Вскоре реклама сайта должна появиться во всех путеводителях и каталогах комитета по туризму, а также в интернете. Кстати, изначально власти представляли три варианта сайта, о чем писал The Village. Разработчики обещали учитывать мнение москвичей, но хотя в нашем голосовании и победил вариант № 2, сайт, тем не менее, сделали по третьему образцу.
Комментарии
да там много перлов!
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