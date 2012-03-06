Раздел «Выбирай» посвящен тому, где в столице можно остановиться и куда сходить. В списке есть не только отели, но и хостелы, забронировать которые можно через системы Booking, HRS или Tripadvisor. Здесь же подобраны лучшие, по мнению чиновников, рестораны, кафе и бары. Всего несколько сотен заведений самого разного качества и ценовой категории: от рюмочной «Второе дыхание» до ресторана «Пушкинъ». Также сайт советует обратить особое внимание на сети национальной русской кухни: «Ёлки-палки», «Му-му», «Теремок» и «Крошка-картошка». А лучший кофе, по мнению властей, можно найти в «Старбаксе». Еще в этом разделе можно найти информацию об экскурсионных бюро, в том числе для инвалидов, торговых центрах, книжных, детских, сувенирных и антикварных магазинах, стадионах, бассейнах. Сделана и подборка сайтов, на которых можно забронированить авиа- и железнодорожные билеты, а кроме того, билеты на различные концерты и культурные мероприятия.