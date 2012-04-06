Дизайнеры из ташкентского креативного агентства «Безлого» разработали логотип для российской столицы. Девизом для эмблемы стали фразы «Я Москва» и «Моя Москва», написанные на кириллице с английской транслитерацией. По задумке такой подход поможет иностранным туристам выучить на русском языке хотя бы пару слов.

Логотип выполнен в красно-бело-черной гамме, а геометрическая форма букв напоминает зубцы кремлевской стены. Дизайнеры предлагают наносить эмблему на открытки, рекламные постеры, футболки, автомобили, сувениры и даже матрешки. Также студия «Безлого» разработала интерфейс аудиогида по городу для смартфонов, который в перспективе могут создать столичные власти.

По словам разработчиков, логотип представляет Москву современным, быстро развивающимся городом со своей историей. Автор концепции Денис Алещенко начал работу над логотипом еще в 2009 году: он изучал историю российской столицы, бренды других городов, общался с дизайнерами и делал первые наброски. Вернулся Алещенко к работе месяц назад, когда услышал, что столичные власти собираются разработать бренд Москвы. Денис усовершенствовал свою концепцию и теперь собирается продвигать ее дальше.