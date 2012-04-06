Узбекские дизайнеры создали логотип Москвы Креативное агентство из Ташкента «Безлого» представило москвичам красно-бело-черную эмблему с двойным слоганом для жителей и иностранных туристов.
Дизайнеры из ташкентского креативного агентства «Безлого» разработали логотип для российской столицы. Девизом для эмблемы стали фразы «Я Москва» и «Моя Москва», написанные на кириллице с английской транслитерацией. По задумке такой подход поможет иностранным туристам выучить на русском языке хотя бы пару слов.
Логотип выполнен в красно-бело-черной гамме, а геометрическая форма букв напоминает зубцы кремлевской стены. Дизайнеры предлагают наносить эмблему на открытки, рекламные постеры, футболки, автомобили, сувениры и даже матрешки. Также студия «Безлого» разработала интерфейс аудиогида по городу для смартфонов, который в перспективе могут создать столичные власти.
По словам разработчиков, логотип представляет Москву современным, быстро развивающимся городом со своей историей. Автор концепции Денис Алещенко начал работу над логотипом еще в 2009 году: он изучал историю российской столицы, бренды других городов, общался с дизайнерами и делал первые наброски. Вернулся Алещенко к работе месяц назад, когда услышал, что столичные власти собираются разработать бренд Москвы. Денис усовершенствовал свою концепцию и теперь собирается продвигать ее дальше.
Появился ещё один вариант бренда Москвы
Туристический бренд Москвы
Перестройка: Бренд города
Денис Алещенко, дизайнер «Безлого»: «Логотип Москвы — тема дня, недели, месяца. Споры в различных изданиях между разными людьми и даже целыми отраслями и навели нас на создание этого концепта. Первый и основной посыл в том, что Москва — это мегаполис, большой современный город, который будет расти и развиваться. В основном названия городов пишут на английском языке или же в двух, трех языковых вариациях. Мы решили оставить только кириллицу. Пора бы уже правильно произносить названия городов. Но под русскими буквами есть транскрипция для тех, кто будет учиться читать правильно.
В логотипе видны два утверждения: „Я Москва“ и „Моя Москва“. Один представляется гостям, другой подкрепляется людьми, которые любят этот город и живут им. Почему не Ташкент? Для себя всегда сложнее создавать что-либо, чем для других. Создать логотип, стиль, образ для родного Ташкента — очень интересная задача, которая, конечно, есть в наших планах, надо лишь немного подрасти».
Комментарии
Да ты, что, чувак все три года москва-сити строил, а вечерами в промежутках между буханием водки, насилованием школьниц и отжимом мобилок и сумок фантазировал этот логотип))
черный черный юмор
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