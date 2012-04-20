Жалобное лицо: Иностранцы о петербургских гостиницах Комары в номере, отравленная овсянка, невыносимая жара в комнатах, улыбчивый, но глупый персонал — The Village изучил отзывы иностранцев о петербургских гостиницах.
RADISSON ROYAL HOTEL
TIM
«Отель сам по себе неплохой, в самом центре города, откуда легко добраться куда угодно. Но мы были здесь в разгаре июля, и в первой комнате стояла ужасная жара. Мы просили что-нибудь сделать, но нам сказали, что потребуется время, чтобы стало прохладнее. Спустя час было по-прежнему невыносимо жарко. В итоге нам поменяли комнату, но, когда нас не было в номере, персонал выключал кондиционер и открывал шторы так, что солнце палило весь день. Четыре дня мы пытались убедить сотрудников, что этого делать не надо, но на нас смотрели как на сумасшедших, которым нельзя угодить. Проблемы возникли и тогда, когда мы попросили лёгкое одеяло вместо тёплого зимнего».
HOLTEX
«Придя утром на завтрак, мы нашли лишь один стол. Он только что освободился, поэтому я поймал официантку и попросил заново накрыть его для нас. Всё, что она смогла сделать, — это взять по грязной тарелке в каждую руку и не вернуться. Мне пришлось закончить её работу, а также отыскать столовые приборы…»
ГОСТИНИЦА «ОХТИНСКАЯ»
ZIPPIKUZIK
«Комнаты очень плохие, кровати старые, в отеле нет фена, отсутствует кондиционер, постельное бельё не меняют пять дней, а в холлах лежат выцветшие от времени ковры. Половина нашей группы отравилась овсянкой за завтраком. Им было настолько плохо, что пришлось вызывать скорую. Меню скудное, как и сам отель. С другой стороны, персонал очень приятный и пытается помочь во всём. Отель находится в достаточно тихом месте: ни ресторанов, ни кафе, никаких развлечений, даже телевизора ни одного нет».
IRISES2
«Мои друзья обнаружили клок чьих-то волос у себя в номере, несмотря на табличку „Убрано“. Уборщицы ни слова не понимали по-английски, поэтому приходилось объясняться с помощью языка жестов, но отвечали нам всё равно по-русски. Если повезёт, то ещё и с выразительной гримасой. Ближайший магазин, где можно купить самое необходимое (воду, печенье и т. д.), находился в четырёх минутах ходьбы, но в сумерках идти туда было опасно, так как вокруг отеля толпились пьяницы. За нами увязался нетрезвый подросток, но, к счастью, ничего плохого не случилось. Я похудел из-за плохой еды в отеле. На завтрак подавали странную и жирную пищу. Я мог есть только хлопья, но в молоке плавало что-то чёрное. На обед тоже давали что-то странное и жирное».
«КОРТЪЯРД МАРРИОТТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ»
BRYAN_MARCELA
«Здание полностью отремонтировано внутри, но персонал тут старой закалки… В ресторане людей, стоящих в очереди, отгораживают забором из пустых столов (для контроля!). Кажется, что служащие говорят по-английски, но на самом деле они что-то бубнят и ничего, конечно, не понимают. Завтрак — настоящие отбросы, даже фрукты гнилые… Wi-Fi работает только в главном холле. Английское телевидение — CNN, если хотите».
IRINA
«Надо делать отдельное помещение для курильщиков. Неприятно заходить в душ, когда этажом ниже кто-то покурил. Весь запах поднимается по вентиляции».
COLIN
«Вместо двуспальной кровати в номере было два сдвинутых матраса».
INTERPID_TRAVELER13
«Кровать трудно назвать кроватью, она больше похожа на диван. Я видел подобные матрасы в другом отеле, может, это русский стандарт… Но будьте осторожны, это не обычный матрас. Он из какой-то грубой ткани, а сверху покрыт простынёй. Сильно скрипел, хотя, наверное, это нормально. Мне ещё повезло: мой матрас не провисал, как у некоторых ребят из группы».
W ST. PETERSBURG
TUKANOS
«Персонал очень дружелюбный — это плюс. Но совершенно беспомощный, медленный и плохо обученный. Завтрак я ждал около 20 минут, хотя ресторан был полупустым».
KATRINA
«Я думала, что в мини-баре за такие деньги выбор напитков должен быть больше».
SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE
KIRILL
«Приехал в 22:00, очень устал с дороги. Оформился в улучшенный стандарт, поднялся на седьмой этаж, зашёл в номер — а на полу лепестки роз! Удивился. Прохожу дальше — кровать мятая, беспорядок, на столике объедки. Спустился на ресепшен, отдал ключ, рассказал о халатности персонала. А мне в ответ: „Простите, вот другой номер“, — и всё. Я уже не говорю о том, что в новом номере в ванной плесень и чужие волосы».
VADIM
«Советую персоналу отеля не стесняться здороваться с посетителями».
CORINTHIA HOTEL ST. PETERSBURG
ANDREJS
«Качество питьевой воды не очень: она жёлтая и её нужно некоторое время сливать».
KITTYCAT1978
«Я обратилась к администратору по поводу открыток: хотела отправить друзьям. Каждая открытка обошлась мне в 90 рублей, больше 2 евро. Я не уверена, что почтовый сервис такой дорогой в России. Думаю, меня обманули. Самое главное, ни одна из открыток не дошла. Кроме того, администратор уверял, что вызвать такси в Мариинский театр не составит труда. В конце концов персонал обзвонил четыре компании, но ни одна из них не смогла предоставить машину. В итоге носильщик должен был ловить частника».
«ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ ОТЕЛЬ»
AINARS
«Девушка на ресепшене забыла отдать нам паспорта, когда мы выезжали. Их отсутствие мы заметили лишь в аэропорту».
YPEN
«Душ в нашем номере протекал так сильно, что пол в ванной заливало водой за 15 минут, хотя мы пытались остановить потоп с помощью полотенец. В ответ на жалобу нам предложили отправлять в номер уборщицу каждый раз, когда мы принимаем душ. В конце концов мы поговорили с Сергеем, главным менеджером, и он вместо ожидаемой скидки предложил нам бесплатное такси до вокзала (это три доллара). Он, кстати, случайно проговорился, что протечки в душевых случаются часто, так как ванные комнаты делались в спешке».
HERTFORD-TRAVELER
«Персоналу потребовалось 100 минут, чтобы принести мне чёрствый несъедобный сэндвич».
ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ»
ISEM_11
«Ужасный, ужасный отель! Завтрак подавали в главном здании, поэтому приходилось пересекать оживлённую площадь рядом с вокзалом, несмотря на дождь, пыль и выхлопные газы. Раковина в ванной комнате засорилась, и я чистила зубы над ванной. Я много раз просила персонал отеля, чтобы в номер прислали рабочего, а также чтобы дали второе одеяло, так как включить отопление только в моей комнате было невозможно. Кроме этого, повсюду были комары, каждый час приходилось убивать парочку».
DUTCHTREE
«Отвратительный завтрак! Не понимаю, как вообще некоторым гостям отеля удавалось улыбаться во время еды».
ОТЕЛЬ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ERICH
«Так как наш номер находился в южной части здания, то в комнате было невыносимо жарко в течение дня и нам приходилось открывать окна. Но, во-первых, отель расположен на очень шумной улице, а во-вторых, на набережной идет стройка, которая не прекращается даже ночью. Они всё время чинят дороги!»
ДМИТРИЙ
«Не было тапочек в номере. Ругаться не стали».
ГОСТИНИЦА «АНГЛЕТЕР»
PAULBNZ
«Тумбочка больше похожа на складной стол для пикника!»
JOAN M
«Пыльные, грязные комнаты, а свет в отеле настолько слабый, что невозможно читать. Персонал недружелюбный и не носит бейджи с именами, что говорит о многом».
GRAND HOTEL EUROPE
MIKEANDNICOLE
«Когда мы приехали, то обратились к служащему, чтобы он помог нам объясниться с таксистом, который хотел взять с нас в три раза больше. Вместо того чтобы помочь, этот парень закатил глаза, развернулся и ушёл. Помимо удивительного отношения со стороны персонала, цены в отеле завышены, а само здание старое и нуждается в ремонте».
Комментарии
в России бывает по другому! когда за дело берутся молодые и креативные ребята!
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