TIM

США

15 сентября 2011



«Отель сам по себе неплохой, в самом центре города, откуда легко добраться куда угодно. Но мы были здесь в разгаре июля, и в первой комнате стояла ужасная жара. Мы просили что-нибудь сделать, но нам сказали, что потребуется время, чтобы стало прохладнее. Спустя час было по-прежнему невыносимо жарко. В итоге нам поменяли комнату, но, когда нас не было в номере, персонал выключал кондиционер и открывал шторы так, что солнце палило весь день. Четыре дня мы пытались убедить сотрудников, что этого делать не надо, но на нас смотрели как на сумасшедших, которым нельзя угодить. Проблемы возникли и тогда, когда мы попросили лёгкое одеяло вместо тёплого зимнего».