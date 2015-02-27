В марте московская компания Red Wings Airlines запустит регулярные авиарейсы в Симферополь и Грозный, а в апреле — в Махачкалу. Перелёты из Петербурга будут осуществляться дважды в неделю, сообщает газета «Бумага» со ссылкой на коммерческого директора ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Евгения Ильина.

Сейчас из Петербурга в Симферополь прямые рейсы осуществляет компания Rossiya Airlines, добраться до Грозного и Махачкалы можно только с пересадками.

На сайте самой авиакомпании Red Wings указано, что продажа билетов на рейсы в Махачкалу уже открыта. Рейсы будут выполнять со 2 апреля два раза в неделю, в четверг и воскресенье, на судне Sukhoi Superjet 100, рассчитанном на 93 пассажира. Минимальный тариф на данном направлении — 8 950 рублей (со всеми сборами) в одну сторону.

По словам Ильина, в 2015 году из Петербурга из-за отсутствия перевозчика перестанут летать рейсы в Астрахань, а также не будет прямого рейса в Бугульму.