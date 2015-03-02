Комитет по законодательству петербургского ЗакСа рекомендовал принять в первом чтении инициативу о туристическом сборе. Этот сбор с иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих на территорию России на период от 24 часов и до 6 месяцев. Об этом пишет «Фонтанка».

Текст проекта закона подготовили депутаты Виталий Милонов и Евгений Медведев. Согласно документу, налог должны собирать гостиницы. Причём чем дороже отель, тем больше денег будут собирать с туристов. Налог может составлять 0,5–1 % от стоимости проживания.

Против предложения выступила председатель Комитета по развитию туризма Инна Шалыто. По её словам, сейчас не лучшее время для введения налога: туристический поток в Петербург снизился на 15 %. Кроме того, налог за регистрацию с туристов уже взимает миграционная служба.

Предполагается, что если проект примут в трёх чтениях в Законодательном собрании Петербурга, его отправят на рассмотрение в Государственную Думу.