В Петербурге выбрали трёх финалистов конкурса на лучший туристический бренд города. Это английская аббревиатура SPb с сердцем, классический логотип с изображением Исаакиевского собора и полное название на английском языке с изображением Александровской колонны вместо буквы i. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Финалистов выбрало жюри, в которое вошли председатель Общественной палаты Николай Буров, народный артист России Михаил Боярский и другие эксперты по брендингу. В конкурсе, устроенном по инициативе Молодёжной Коллегии при губернаторе Петербурга, приняли участие дизайнерские агентства, индивидуальные художники и студенты. Всего было 202 работы.

Туристический бренд Северной столицы планируют размещать на рекламных носителях в аэропортах и на вокзалах, а также изображать на сувенирах. Каким образом его будут сочетать с уже разработанным логотипом от Студии Артемия Лебедева, неизвестно.