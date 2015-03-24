Итальянская авиакомпания Alitalia возобновляет полёты из Петербурга в Рим. Самолёты из аэропорта Пулково будут летать с 29 марта до конца весенне-летней навигации. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

До начала мая авиакомпания будет выполнять пять рейсов в неделю: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. В период с 7 мая по 24 сентября Alitalia добавит также рейсы по четвергам. Для полётов будут использовать воздушные суда А319/А320/А321 вместимостью 110–180 пассажиров.

В 2014 году авиакомпания Alitalia осуществляла полёты из Пулкова в Рим трижды в неделю в зимний период и ежедневно — в летний период. В ноябре 2014 года рейсы приостановили на зиму.