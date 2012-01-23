17,5 миллиарда рублей выделяет «РЖД» на развитие железных дорог в московском регионе, об этом сегодня пишет газета «КоммерсантЪ». Около одного миллиарда компания готова потратить на то, чтобы продлить ветку «Аэроэкспресса» от Белорусского вокзала до станции Усово на Рублево-Успенском шоссе — таким образом власти хотят создать альтернативу автотранспорту на этом участке.

Еще 1,4 миллиарда рублей компания потратит на расширение железной дороги у аэропорта Домодедово, ветка вокруг которого сильно перегружена. По одним путям там ездят и составы с керосином для самолетов, и областные электрички, и «Аэроэкспрессы». Учитывая, что к 2025 году, по подсчетам аэропорта, количество необходимого керосина для самолетов удвоится, нынешней инфраструктуры не хватает.

Всего 8,3 миллиарда рублей «РЖД» вкладывает в завершение проектирования Малого кольца Московской железной дороги на участке Пресня — Канатчиково. По мнению властей, этот проект поможет снизить нагрузку на автомагистрали города. Также в планах «РЖД» — построить депо для новых электричек, которые будет производить концерн Siemens (уже подписано соглашение на поставку 1 200 вагонов).

Напомним, что к выходу на региональный рынок «Аэроэкспресс» решил провести и ребрендинг. Основным цветом останется красный, а логотип будет представлять собой 5 разлетающихся в разные стороны самолетов. До конца года компания полностью перекрасит вагоны, а также обновит форму сотрудников и фирменный стиль терминалов.﻿