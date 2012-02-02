Схему движения собираются изменить на улице Тверская с выездом на Садовое кольцо и с Оружейного переулка на Тверскую-Ямскую. Нынешний вариант организации движения, по мнению властей и проголосовавших пользователей, странный и неудобный. В качестве альтернативы предлагают новую схему: водителям разрешат движение в прямом направлении с Оружейного переулка на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу (по направлению к области). При этом от дома № 3, стр. 1 по Оружейному переулку до пересечения с 1-й Тверской-Ямской движение транспорта будет разрешено только прямо и направо. Для автомобилистов, которые двигаются с Тверской улицы на внутреннюю сторону Садового кольца, разрешат поворот с Тверской через пандус Маяковского тоннеля, чтобы можно было выехать сразу на Кольцо. На участке от дома по адресу Тверская улица, 30/2, строение 1 до пандуса Маяковского тоннеля (в сторону Садового кольца) движение сделают односторонним, при этом въезд автомобилей на Тверскую улицу в сторону области со стороны Оружейного переулка запретят. Правда, пока ничего не сказано относительно выезда на внешнюю сторону Садового, который сейчас закрыт и используется самыми смелыми автовладельцами в качестве нелегальной парковки.