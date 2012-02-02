Власти предложили автомобилистам выбрать схему движения на «Маяковской» Центр организации дорожного движения проводит онлайн-голосование: стоит ли менять схему движения автомобилей в районе метро «Маяковская».
В Москве разрабатывают новую схему движения автомобилей в районе метро «Маяковская», на этот раз власти решили спросить совета у обычных автомобилистов, для чего организовали онлайн-голосование на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Схему движения собираются изменить на улице Тверская с выездом на Садовое кольцо и с Оружейного переулка на Тверскую-Ямскую. Нынешний вариант организации движения, по мнению властей и проголосовавших пользователей, странный и неудобный. В качестве альтернативы предлагают новую схему: водителям разрешат движение в прямом направлении с Оружейного переулка на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу (по направлению к области).
При этом от дома № 3, стр. 1 по Оружейному переулку до пересечения с 1-й Тверской-Ямской движение транспорта будет разрешено только прямо и направо. Для автомобилистов, которые двигаются с Тверской улицы на внутреннюю сторону Садового кольца, разрешат поворот с Тверской через пандус Маяковского тоннеля, чтобы можно было выехать сразу на Кольцо. На участке от дома по адресу Тверская улица, 30/2, строение 1 до пандуса Маяковского тоннеля (в сторону Садового кольца) движение сделают односторонним, при этом въезд автомобилей на Тверскую улицу в сторону области со стороны Оружейного переулка запретят. Правда, пока ничего не сказано относительно выезда на внешнюю сторону Садового, который сейчас закрыт и используется самыми смелыми автовладельцами в качестве нелегальной парковки.
Работу чиновников теперь можно отслеживать через интернет
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На сайте можно проголосовать за или против изменения движения на «Маяковской». В голосовании за сутки приняли участие 134 человека, из них почти 90 % поддержали новую схему движения, 8,2 % оказались противниками изменений, а 2,2 % особой разницы не видят.
Чиновники всё чаще стараются привлекать горожан к работе над улучшением городской среды посредством интернета. В октябре 2011 года правительство официально запустило сайт «Наш город. Программа развития Москвы», который позволяет всем желающим отслеживать ход выполнения программ по благоустройству города в период с 2012 по 2016 год. На сайте можно пожаловаться на работу служб ЖКХ или на местные власти, а также оставлять свои предложения по благоустройству Москвы.
Комментарии
есть 3 прохода в него и остановка Бк
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