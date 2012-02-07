В метро появятся указатели на английском и лёгкие двери На всех пересадочных станциях продублируют указатели на английском языке, на кольцевой ветке заработает Wi-Fi, а в вагонах будет обеззараженный воздух.
Столичное метро в этом году ждет ряд серьезных нововведений: наконец в подземке появятся указатели на английском, заработает интернет, входные двери заменят на более легкие, а воздух в вагонах будут обеззараживать. Подробнее об этом рассказал сегодня на заседании правительства глава департамента транспорта Максим Лискутов.
Прежде всего на всех пересадочных станциях в ближайшие годы появятся новые указатели, где все надписи будут дублированы на английском языке: навигация в метро по-прежнему вызывает больше всего жалоб у иностранных туристов. Затем на кольцевой линии заработает бесплатный Wi-Fi — сперва в тестовом режиме. Еще чиновник пообещал, что в подземке начнут заменять старые входные двери на более легкие: пожилые люди и дети попросту не могут открыть их, особенно на сквозняке. В этом году руководство метро планирует заменить двери на трети станций.
Также в течение года собираются заменить 373 вагона подвижного состава на современные «Русичи». Новые вагоны обладают усовершенствованной системой вентиляции, которая обеззараживает воздух, в них установлены видеокамеры и информационные ЖК-дисплеи. А вот от кнопок открывания дверей, скорее всего, откажутся.
Метрополитен показал дизайн трех новых станций
Из метро уберут газетные автоматы
На станции «Митино» открылось четыре метрокафе
На прошлой неделе стало известно, что руководство метро решило убрать из переходов треть газетных автоматов, а вместо них поставить билетные терминалы, чтобы сократить очереди у касс. Кроме того, метрополитен продолжает развивать сеть собственных кафе: первое открылось на «Сретенском бульваре» в сентябре, еще четыре открыли на прошлой неделе на станции «Митино».
Комментарии
Хотя вру, на кольцевой теперь можно словить вайфай, это да)
Тэги
Прочее