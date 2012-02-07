Прежде всего на всех пересадочных станциях в ближайшие годы появятся новые указатели, где все надписи будут дублированы на английском языке: навигация в метро по-прежнему вызывает больше всего жалоб у иностранных туристов. Затем на кольцевой линии заработает бесплатный Wi-Fi — сперва в тестовом режиме. Еще чиновник пообещал, что в подземке начнут заменять старые входные двери на более легкие: пожилые люди и дети попросту не могут открыть их, особенно на сквозняке. В этом году руководство метро планирует заменить двери на трети станций. Также в течение года собираются заменить 373 вагона подвижного состава на современные «Русичи». Новые вагоны обладают усовершенствованной системой вентиляции, которая обеззараживает воздух, в них установлены видеокамеры и информационные ЖК-дисплеи. А вот от кнопок открывания дверей, скорее всего, откажутся.