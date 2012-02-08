Вокзальные кассы оснащают «кнопками вежливости» Чтобы наказать грубого или хамящего кассира на вокзале, теперь нужно лишь нажать тайную кнопку — весь разговор будет записан, и пленка попадет к руководству.
Кассы на железнодорожных вокзалах оборудуют «кнопками вежливости», которые незаметно для кассира будут записывать разговор и передавать руководству. Такие меры, по мнению создателей, помогут бороться с хамством, грубостью и тупостью обслуживающего персонала. Об этом сообщает «РИАН».
Отныне, если пассажир слышит грубую речь кассира в свой адрес, ему достаточно нажать на кнопку — тут же начнется запись разговора, а на мониторах представителей компании появится тревожный сигнал. Эта технология поможет также решать спорные вопросы и обосновать жалобы пассажиров. Первые «кнопки вежливости» уже установили на Ярославском вокзале, и администрация отмечает, что кассиры теперь держат себя в руках и жалоб стало значительно меньше. В будущем подслушивающие устройства появятся не только в кассах дальнего следования, но и на всех пригородных маршрутах.
Кстати, в прошлом году столичные власти запустили кампанию «Москва гостеприимная», которая предусматривает курсы вежливости для официантов и обслуживающего персонала. Тренинги будут проводить совместно с Министерством образования РФ, их цель — помочь персоналу государственных гостиниц и общепита стать вежливее. По мнению властей, это сделает имидж Москвы более привлекательным для иностранцев.
Мнение: Евгений Самолетов, совладелец Delicatessen, об улыбчивых официантах
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Комментарии
ну что делать; как собак павлова
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