Отныне, если пассажир слышит грубую речь кассира в свой адрес, ему достаточно нажать на кнопку — тут же начнется запись разговора, а на мониторах представителей компании появится тревожный сигнал. Эта технология поможет также решать спорные вопросы и обосновать жалобы пассажиров. Первые «кнопки вежливости» уже установили на Ярославском вокзале, и администрация отмечает, что кассиры теперь держат себя в руках и жалоб стало значительно меньше. В будущем подслушивающие устройства появятся не только в кассах дальнего следования, но и на всех пригородных маршрутах. Кстати, в прошлом году столичные власти запустили кампанию «Москва гостеприимная», которая предусматривает курсы вежливости для официантов и обслуживающего персонала. Тренинги будут проводить совместно с Министерством образования РФ, их цель — помочь персоналу государственных гостиниц и общепита стать вежливее. По мнению властей, это сделает имидж Москвы более привлекательным для иностранцев.