31 марта выделенные полосы откроют для всех Хотя ГИБДД выступает против, со следующей недели все 15 выделенок в Москве откроют для обычных водителей — по выходным и праздникам.
С 31 марта автомобилистам разрешат ездить по выделенным полосам для общественного транспорта по праздникам и выходным, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента транспорта Максима Лискутова.
В городе сделано уже 15 выделенок протяженностью больше 90 километров. Открывать будут все, и, по словам чиновника, сейчас там устанавливают соответствующие дорожные знаки. В свою очередь мэр Собянин дал указание ГИБДД внимательно следить за тем, чтобы в будни выделенными полосами пользовались только водители автобусов и троллейбусов. При этом в самом ГИБДД нововведение не одобряют: в выходные загруженность дорог не такая уж и высокая, а новые правила лишь окончательно всех запутают. С одной стороны, на дорогах устанавливают камеры видеофиксации, а с другой — на многих выделенках запрещающие знаки до сих пор закрыты черными пакетами.
Новое решение, впрочем, не означает, что эксперимент с полосами «А» провалился, подчеркивают в мэрии: по данным Максима Лискутова, количество пассажиров в автобусах и средняя скорость их движения по городу заметно выросли. Кстати, в ближайшее время выделенки могут отделить от остальной дороги бордюрами: по мнению заммэра Николая Лямова, это создаст «психологическую границу» для обычных водителей.
Выделенные полосы откроют для всех
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