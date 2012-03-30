Первыми огородят Тверскую, Остоженку, Якиманку, Новый Арбат и проспект Мира. Также столбики появятся на узких улицах вроде Большой Татарской, где припаркованные машины полностью блокируют движение пешеходов и им приходится выходить на проезжую часть.

Для поиска подрядчиков власти собираются объявить конкурс на сайте госзакупок. По подсчетам экспертов, опрошенных «Известиями», на установку столбиков только на Тверской необходимо как минимум 1,8 миллиона рублей. Вообще ситуация с парковкой на Тверской за последнее время менялась несколько раз. Когда к власти в сентябре 2010 года пришел Сергей Собянин, парковку там полностью запретили. Недовольными оказались как автомобилисты, так и владельцы магазинов и кафе, чьи продажи резко упали. В результате год спустя парковку вновь разрешили, причем разметку нанесли прямо на тротуарах.