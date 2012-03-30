Тротуары в центре Москвы оградят от машин Вдоль Тверской, Остоженки, Якиманки и Нового Арбата установят столбики, ограждающие тротуары от припаркованных автомобилей.
Столичные власти начали борьбу с автомобилями, припаркованными на обочинах. Чтобы водители не заезжали на тротуары, вдоль самых загруженных улиц за весну и лето установят ограничивающие столбики, сообщил газете «Известия» префект ЦАО Сергей Байдаков.
Первыми огородят Тверскую, Остоженку, Якиманку, Новый Арбат и проспект Мира. Также столбики появятся на узких улицах вроде Большой Татарской, где припаркованные машины полностью блокируют движение пешеходов и им приходится выходить на проезжую часть.
Для поиска подрядчиков власти собираются объявить конкурс на сайте госзакупок. По подсчетам экспертов, опрошенных «Известиями», на установку столбиков только на Тверской необходимо как минимум 1,8 миллиона рублей. Вообще ситуация с парковкой на Тверской за последнее время менялась несколько раз. Когда к власти в сентябре 2010 года пришел Сергей Собянин, парковку там полностью запретили. Недовольными оказались как автомобилисты, так и владельцы магазинов и кафе, чьи продажи резко упали. В результате год спустя парковку вновь разрешили, причем разметку нанесли прямо на тротуарах.
Партизаны начали борьбу с незаконной парковкой
Фоторепортаж: Парковка запрещена — Тверская улица после запрета на парковку
Одновременно с властями борьбу с нелегальной парковкой начали гражданские активисты. The Village писал об акции движения «Партизанинг»: участники находили неправильно припаркованные автомобили и наклеивали на них метки «Штрафстоянка». Первую акцию городские партизаны провели 27 февраля совместно с дизайн-заводом «Флакон» — за день в центре Москвы успели обклеить около 150 машин. Участвовать в акции может каждый: стикеры «Штрафстоянка» и сейчас раздают на «Флаконе».
Комментарии
это не ограничение, у человека всегда есть выбор поехать на машине или на общественном транспорте. условия для автомобилей создать просто невозможно, так как они занимают слишком много места, по сравнению с человеком без автомобиля.
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