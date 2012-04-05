Об эвакуации автомобиля предупредят по СМС Столичные власти придумали новую платную услугу для автомобилистов: при эвакуации автомобиля водителям будут приходить СМС.
Городская служба перемещения транспорта собирается запустить СМС-рассылку с предупреждением об эвакуации автомобиля, об этом сообщил глава организации Рафик Валихметов в интервью телеканалу «Москва-24».
Каждый водитель сможет подписаться на рассылку, указав номера своего автомобиля и телефон. Как только автомобиль попадет на эвакуатор, владельцу отправят уведомляющее СМС. Детали работы сервиса станут известны ближе к запуску проекта, точная дата которого не известна. Рассылкой будет заниматься частная компания, поэтому услуга будет платной.
А чтобы узнать, на какую именно штрафстоянку отвезли автомобиль, когда его можно забрать и какой штраф заплатить, придется позвонить в диспетчерскую службу по номеру +7 (495) 531-25-55. Напомним, что первые сутки пребывание машины на штрафстоянке бесплатные, а за последующие водителю уже приходится платить.
«Наша задача — не эвакуация ради эвакуации, — пояснил Валиахметов. — Мы заранее предупреждаем, с каких улиц будем эвакуировать автотранспорт». Узнать о перемещении эвакуаторов можно в официальном твитер-аккаунте @GBU_GSPT. К примеру, сейчас твитер сообщает, что два часа назад три эвакуатора отправились на Садовое кольцо и еще две — в район метро «Юго-Западная».
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Глава ведомства также рассказал, что с 1 июля эвакуировать начнут автомобили, припаркованные на тротуарах, — сейчас служба забирает машины только вдоль дороги. Всего в городе круглосуточно работает около 100 эвакуаторов.
Комментарии
собственно, это не спасет от беготни по стоянкам посреди ночи. лучше бы действительно звонили/писали по номерам, которые чаще всего есть под лобовым стеклом автомобиля
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