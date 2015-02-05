Штраф за покупку билета в электричке, а не в кассе или терминале самообслуживания на вокзале, снизили. С 11 февраля сбор составит 63 рубля вместо 100, сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Речь идёт о сборе, который с января ввели в пригородных поездах, курсирующих в Ленинградской области. Штраф взимают со всех пассажиров (в том числе льготников), приобретающих билет в электричке. Исключение делают только для пассажиров, которые садятся на станциях, где нет касс или терминалов.