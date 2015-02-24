ГУП «Горэлектротранс» закупит 14 трамваев с дверьми по обеим сторонам вагонов — слева и справа. Закупка обойдётся в 322 миллиона рублей, сообщается в группе ГУПа в Facebook.

Трамваи будут однокабинными, но сцепка из двух вагонов позволит составу работать в режиме челнока: на маршрутах, где отсутствуют разворотные кольца. В частности, такие трамваи планируют использовать на Васильевском острове на период ремонта Тучкова моста. Доехав до моста, где вместо разворотного кольца для экономии места организуют съезд, водитель перейдёт в другой вагон, который станет таким образом головным, и начнёт движение в обратном направлении.

Трамваи будут оборудованы табло с бегущей строкой, мониторами, системами видеонаблюдения. Аукцион пройдёт с 10 по 17 марта, его результаты объявят 20 марта. Девять вагонов поставят до конца года, ещё пять — до 1 июня 2016 года.