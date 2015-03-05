Проезд в автобусах маршрутов № 39 и 39а, соединяющих станцию «Московская» и аэропорт Пулково, можно будет оплатить банковской картой. Планируется, что пассажиры смогут воспользоваться новой услугой в мае 2015-го, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

В салонах 18 автобусов установят специальные POS-терминалы для оплаты проезда. В качестве подтверждения оплаты пассажир получит чек-билет. Разовый проезд можно будет оплатить с использованием всех банковских карт, в том числе с бесконтактным интерфейсом (поддерживающих технологии PayWave и PayPass).