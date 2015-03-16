Транспорт16 марта 2015
Проезд в электричках подешевеет с 1 апреля В областных электричках с 1 апреля снизят стоимость проезда
В Ленинградской области с 1 апреля снизят тариф на проезд в электричках. Теперь один километр пути будет стоить 2 рубля 40 копеек, а не 2 рубля 65 копеек, как сейчас. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Установить льготный тариф удалось благодаря принятым федеральным правительством решениям о выделении дополнительного субсидирования (8,8 миллиарда рублей) ОАО «РЖД».
Все маршруты электричек в Ленинградской области сохранят. Объём перевозок останется на уровне 2014 года.
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