В Ленинградской области с 1 апреля снизят тариф на проезд в электричках. Теперь один километр пути будет стоить 2 рубля 40 копеек, а не 2 рубля 65 копеек, как сейчас. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Установить льготный тариф удалось благодаря принятым федеральным правительством решениям о выделении дополнительного субсидирования (8,8 миллиарда рублей) ОАО «РЖД».

Все маршруты электричек в Ленинградской области сохранят. Объём перевозок останется на уровне 2014 года.