«Россия» запускает рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью Полеты по этим маршрутам начнутся весной
Авиакомпания «Россия» запускает два новых рейса из петербургского аэропорта Пулково. Новые рейсы свяжут Петербург со Стамбулом и Антальей, сообщает «Фонтанка».
Выполнять рейсы в Стамбул «Россия» начнет с 27 марта. Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам. Рейсы в Анталью запустят 27 апреля, полеты будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям.
«Предварительные данные о бронировании билетов на эти рейсы показывают высокий интерес со стороны как туристов, так и бизнесменов, которые восстанавливают и укрепляют связи между Санкт-Петербургом и городами Турецкой республики», — отметили в пресс-службе авиакомпании.
В 2016 году петербургский аэропорт обслужил 13,3 миллиона пассажиров, 40 % которых были клиентами авиакомпании «Россия».
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