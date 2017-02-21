Авиакомпания «Россия» запускает два новых рейса из петербургского аэропорта Пулково. Новые рейсы свяжут Петербург со Стамбулом и Антальей, сообщает «Фонтанка».

Выполнять рейсы в Стамбул «Россия» начнет с 27 марта. Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам. Рейсы в Анталью запустят 27 апреля, полеты будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«Предварительные данные о бронировании билетов на эти рейсы показывают высокий интерес со стороны как туристов, так и бизнесменов, которые восстанавливают и укрепляют связи между Санкт-Петербургом и городами Турецкой республики», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

В 2016 году петербургский аэропорт обслужил 13,3 миллиона пассажиров, 40 % которых были клиентами авиакомпании «Россия».