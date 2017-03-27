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Транспорт27 марта 2017

Сколько денег потратят на ремонт КАД в 2017 году В Росавтодоре планируют отремонтировать 189 километров дороги

РедакторСергей Феофанов

В 2017 году ФКУ «Дирекция по строительству транспортного обхода» планирует отремонтировать 189 километров Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт Росавтодора.

1 241 900 000

рублей потратят на ремонт КАД в 2017 году

«Будут проводиться работы на пяти основных участках: от Краснофлотского до Московского шоссе (внешнее и внутреннее кольцо), от Московского шоссе до Октябрьской набережной (внешнее и внутреннее кольцо), от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта (внешнее и внутреннее кольцо), от Шафировского проспекта до проспекта Культуры (внешнее кольцо), от проспекта Культуры до проспекта Энгельса (внешнее и внутреннее кольцо)», — пояснили в федеральном дорожном агентстве.

Кроме того, в 2017 году дорожники проведут ремонт 11 транспортных развязок КАД.

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